Оціни конкурсні пісні учасників Нацвідбору на «Євробачення – 2020»
Список всіх пісень учасників Національного відбору на «Євробачення 2020» практично завершений. Всі 16 конкурсантів рвуться в бій і готові дивувати своїм матеріалом. Після жеребкування ми дізнаємося, хто ж виступить в першому півфіналі 8 лютого і в другому півфіналі 15 лютого. Поки концепцію сценічних образів і концертних номерів конкурсанти не розголошують. Але їх музичний матеріал і вокальні дані можна оцінити просто зараз. Слідкуй за оновленнями – список поповнюється в реальному часі!
Конкурсні пісні учасників Нацвідбору на
«Євробачення – 2020»
CLOUDLESS / DROW ME DOWN
GARNA / WHO WE ARE
FO SHO / BLCK SQR
ОЛЕКСАНДР ПОРЯДИНСЬКИЙ / SAVIOR
ЕЛІНА ІВАЩЕНКО / GET UP
GIO / FEELING SO LOST
David Axelrod / HORIZON
Гурт [O] / Там, Куди Я Йду
GО_A / СОЛОВЕЙ
TVORCHI – Bonfire
Assol – Save It
Jerry Heil – #VEGAN
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze
KHAYAT – CALL FOR LOVE
KRUTЬ — 99
Крім глядачів учасників Нацвідбору оцінюватиме і професійне журі. У 2020 році це артисти Андрій Данилко і Тіна Кароль та Віталій Дроздов, генеральний продюсер радіохолдингу «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ».
Нагадаємо, що фіналіст Нацвідбору визначиться 22 лютого в прямому ефірі. Він же відправиться до Нідерландів на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». Спеціально для тебе ми підготували відповіді на найпоширеніші запитання про цю масштабну музичну подію. Залишайся з Новим, і дізнайся найцікавіші новини про музичний світ і світ шоу-бізнесу. Не забудь оновлювати цю новину, адже список пісень конкурсантів Нацвідбору 2020 поповнюється.