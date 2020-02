У ці вихідні в Києві пройде багато крутих заходів, і один з найяскравіших – Нацвідбір на «Євробачення-2020». Саме час спланувати 8 і 9 лютого, зібрати друзів і купити квиточки. Вибирай івент на свій смак!

Перший етап Нацвідбору на «Євробачення-2020»

Коли: 8 лютого, 19:00

Де: ДК КПІ

Вхід: від 320 грн

Цікаво, хто представить у травні в Роттердамі Україну на пісенному конкурсі? Маєш унікальний шанс потрапити на Нацвідбір і одним з перших дізнатися, хто з 8-ми учасників першого півфіналу пройде у фінал, стане на крок ближче до поїздки на конкурс. А, значить, і на крок ближче до перемоги. У тебе вже є свої фаворити? Послухати всі треки й дізнатися про учасників більше можна тут.

Вікенд вареників

Коли: 8-9 лютого

Де: ВДНГ

Вхід вільний

8 та 9 лютого на ВДНГ будуть присвячені найвідомішій українській страві – вареникам! Їх можна буде скуштувати з будь-якою начинкою: солодкі – з сиром, вишнею, чорницею. Солоні – з лівером, м’ясом, картоплею, капустою. Приправлені салом, смаженою цибулею або сметаною. За задумом організаторів, протягом двох днів відвідувачі зможуть долучитися до масового поїдання вареників! Також у програмі: виступи народних колективів, варенична лотерея «Еники-Беники їли вареники», гастрономічні фешн-покази, аніматори-вареники, унікальна й запальна «варенична» дискотека і змагання на швидкісне поїдання головної страви вихідних – «Спритні щелепи». Ну і яке ж свято без тематичної фотозони? Вона буде за мотивами роману Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки». Всі ж пам’ятаєте фантастичну здатність Пацюка їсти вареники без допомоги рук? Ви також матимете можливість побувати в його ролі і змусити вареник левітувати!

SPACE OF VARIATIONS

Де: Bingo

Коли 8 лютого

Вхід: від 300 грн

Space Of Variations – це українська метал-група, двічі отримувала титул кращої метал-групи країни за версією The Best Ukrainian Metal Act. Вони одні з небагатьох представників важкої сцени України, регулярно гастролюють у Європі й мають великий фідбек за межами України. Також хлопці з Вінниці багаторазово ділили сцену із всесвітньо відомими бендами, серед яких: Architects, Jinjer, Devildriver, Emmure, Adept та інші. Зараз Space Of Variations планують новий великий євро-тур і працюють над відео- та аудіоматеріалом для нового альбому!

Futurism

Коли: 8 лютого

Де: арт-завод Платформа

Участь: 550 грн

«Futurism» – це імерсивні шоу або «гра з зануренням» від Mystery Play, де глядач грає головну роль і в буквальному сенсі слова стає учасником і повноправною дійовою особою того, що відбувається. Сюжет проекту заснований на безлічі фільмів, книг і серіалів, відомих кожному з нас. Це збірний образ майбутнього! Це не просто гра. Це соціально значущий проект, у якому будуть порушені такі теми як забруднення навколишнього середовища та утилізація відходів, особливості та ризики штучного інтелекту, що стрімко що входить у наше життя, і посилення впливу онлайн-комунікацій, які завойовують соціум.

Виставка костюмів «Магія кіно»

Коли: 8-9 лютого

Де: ВДНГ

Вхід: від 90 грн

Виставка «Магія кіно» дозволить усім охочим побачити на власні очі те, що раніше було доступно лише на екрані або сцені. Глядачі зможуть зазирнути за лаштунки фільмів і шоу, дізнатися виробничі секрети і тонкощі майстерності, побачити те, що заворожувало їх по той бік екрану. Проект «Магія кіно» є результатом колаборації двох креативних індустрій – моди і кіно. Він показує, яким може бути співпраця цих двох сфер, яких форм може набувати, і які перспективи відкриває. На майданчику будуть представлені образи з таких масштабних проектів FILM.UA Group і StarLight Entertainment як «Захар Беркут», «Мавка», вистава «Викрадена Принцеса», «Winterra. Легенда казкового краю» та інші.

Ukraine WOW

Коли: 8-9 лютого

Де: Київський центральний залізничний вокзал

Вхід: 50 грн

Відмінна новина: виставку Ukraine WOW, про яку гудуть усі соцмережі, продовжили! Це шанс познайомитися з Україною так, ніби вона подорожує разом із вами потягом. Три тисячі квадратних метрів. Сім тематичних блоків. Унікальні експонати та інсталяції: від перших вау-пейзажів до запахів степу і шуму моря, від стіни з бурштину та інсталяції з блискучого антрациту до побудованого у виставковому просторі «тунелю кохання». Від останнього автопортрета Казимира Малевича до скульптур Олександра Архипенка, від рожевого вагона, в якому звучать сни і мрії, до віртуальної реальності, в якій ви можете політати над Батьківщиною-матір’ю, погуляти по відновленому Невицькому замку і зсередини побачити «дев’ятку» – найпотужнішу доменну піч у Європі. Тут ви зможете озвучити мультфільми про видатних українців і подивитися, як наживо тчуть унікальні українські гобелени! Приходьте всією родиною, кожен знайде заняття до душі.

Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Коли: з 13 грудня по 23 лютого

Де: Співоче поле

Вхід: від 160 грн

Саме час завітати на масштабний фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної», що розташувався на Співочому полі, якщо ви досі цього не зробили! Всіх гостей чекають понад 30 ілюмінаційних локацій, дитячі зони з подарунками, фуд-зона з китайськими ресторанами, ароматний глінтвейн, ярмарок сувенірів, тематичні майстер-класи, а також насичена розважальна програма і багато приємних сюрпризів!

Зимова країна на ВДНГ

Де: ВДНГ

Коли: 1-2 лютого з 10:00 до 21:00 (каса зачиняється о 20:15)

Вхід на територію парку вільний, розваги на локаціях – від 100 до 280 грн

Популярне місце для сімейного відпочинку – тематичний парк-фестиваль «Зимова Країна на ВДНГ» – чекає своїх маленьких гостей. Тут є безліч можливостей весело провести час на різних активностях – на ковзанці й тюбінгових гірках, у парку крижаних скульптур, у контактному зоопарку та на фермі метеликів… Також є різні вистави, виставки, екскурсії – як на свіжому повітрі, так і в павільйонах.

