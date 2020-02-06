Український гурт KAZKA представив кліп на пісню «Літаки». Він став саундтреком до романтичної комедії «Побачення у Вегасі».

Дивитися прем’єру кліпу KAZKA – Літаки онлайн:



До відеороботи «Літаки» увійшли ексклюзивні кадри з нового фільму «Побачення у Вегасі». Зйомки фільму проходили у Лас-Вегасі, у пустелях Каліфорнії, в місті Ланкастер і на відомому на весь світ пляжі Venice Beach.

– Завжди хотіла почути нашу пісню на сеансі у кінотеатрі, полетіти на побачення у Вегас та створити саундтрек до крутого фільму, тож цей досвід – ідеальне комбо! Дякую команді стрічки за те, що на одній хвилі та з посмішкою на обличчі втілюєте мрії у життя. Сподіваюсь, глядачам сподобається кіно і, звісно, музичний супровід до нього. А поки – полетіли дивитись наш спільний відеокліп на пісню «Літаки». Спойлер: завдяки кліпу ще раз впевнилась в тому, що Діма і Нікіта – ще й круті танцівники, – коментує Олександра Заріцька.

Пісня «Літаки» увійшла до нового альбому гурту – Nirvana, який презентували минулого року. Вперше наживо його можна буде почути на концерті гурту KAZKA, який відбудеться в київському Палаці Спорту 4 березня – за день до офіційного виходу «Побачення у Вегасі» в широкий прокат.

– Літайте, закохуйтесь, дивіться відеокліп KAZKA на пісню «Літаки» та прем’єру «Побачення у Вегасі» у всіх кінотеатрах країни, – закликає Дмитро Мазуряк.

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