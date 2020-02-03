Уже 8 лютого відбудеться перший півфінал Нацвібору на «Євробачення 2020». 8 учасників представлять свої пісні на розсуд глядачів та журі, і лише троє найкращих пройдуть до фіналу. Ми вирішили поближче познайомити вас з учасниками, і на черзі – самобутні й незвичайні «Go_A», які виглядають, як закордонний метал-гурт, а насправді – няші, які поєднали електронну музику з українським колоритом, отримавши на виході унікальний саунд із нотами сопілки.

Отже, все, що ви маєте знати про «Go_A» і трохи більше 🙂 – в ексклюзивному інтерв’ю з учасниками гурту Тарасом Шевченком та Катериною Павленко.

Давайте поговоримо спершу про вашу назву «Go_A», тому що більшість називає вас [Гоа]. А, як я розумію, це має звучати як [Гоу_Ей]?

Тарас: Так, все правильно.

То чому у вас така назва?

Т.: По-перше, «Go_A» – це, фактично, абревіатура. Вона зроблена таким чином, що кожна людина може вкладати в неї свій зміст. Пояснюю: «Go» – йти з англійської, «А» – це не наша «а», це латинська літера «альфа», яка в історії завжди означала початок, домівку, коріння, інколи навіть Бога. Щось таке… найперше! Тому нашу назву можна перекласти, як рух до початку. Хтось може перекласти її інакше, та все одно це означає, що ми рухаємося в напрямку того, з чого ми починали.

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Вас бісить, коли назву вашого гурту вимовляють неправильно?

Катя: Ні, не бісить.

Т.: Це не найгірше, як нас називали. Було багато варіантів, дуже часто нашу назву асоціюють зі штатом Гоа в Індії, хоча жодного стосунку до цього ми не маємо.

У вас є пісня з бандуристом Ярославом Джусем, і в її тексті – цитати Далай-лами. Чому саме так? Ви якось по-особливому ставитеся до його філософії?

Т.: Насправді Далай-лама – один із небагатьох, хто отримав Нобелівську премію миру. Це людина, яка, як на мене, несе максимальний позитив. На все зло, на весь хейт, що є в світі, нелегко відповідати тільки позитивом. Я вважаю, для цього потрібна дуже велика сила. Ось до чого варто прямувати.

А як ви відповідаєте на негатив? Чи готові до хейту, який буде після «Євробачення», незалежно від того, наскільки класно ви виступите?

Т.: Розумієте, хейт – це стан людини, якій чогось не вистачає в житті. Тому, якщо правильно, скажімо, організувати емоційний стан людини, в тому числі й завдяки нашій музиці, то хейт просто зникне!

Дуже багато людей, побачивши список учасників Нацвідбору, писали у своїх соцмережах: «Хто всі ці ноунейми?» А чи є учасник серед ваших конкурентів, про якого ви теж вперше почули лише напередодні Нацвібору?

К.: Для мене відкриттями були гурт «TVORCHI» і співак GIO. Про останнього я ніколи не чула. Незважаючи на те, що GIO брав участь у якихось талант-шоу (я просто не слідкую за цим останнім часом), для мене він став справжнім відкриттям. Мені подобається музика і творчість GIO. Я була здивована, що не чула про нього раніше!

Т.: Я, нарешті, почув, що робить Марина Круть. Дивився її виступи, але ніколи не бачив матеріалу. І мені було дуже цікаво дізнатися, як це відбувається.

У вас не з’явилися ще думки про колаборацію з нею?

К.: Взагалі, ми завжди відкриті до співпраці! У нас була колаборація з Katya Chilly, з тим самим Ярославом Джусем. Просто ми такий гурт, який, як то кажуть, поза тусовкою. Інколи до нас потрапляють люди, і ми їм раді, як і взагалі будь-яким колабораціям та творчим стосункам.

Т.: Ми дуже любимо те, що виходить гармонійно. Тобто, можна зліпити «шо попало», але таким буде і сам результат. Коли є якась колаборація, це означає, що артисти мають її доповнювати. Якщо це можливо – круто!

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А Ви себе вважаєте молодим гуртом?

Т.: В якомусь сенсі, мабуть, так. Все, що зараз відбувається на Нацвідборі – для нас нове. Тому в цьому розумінні ми молодий гурт. А от щодо того, скільки ми виступаємо, як робимо нашу музику – трохи складніше сказати. Для когось ми молодий гурт, бо вони дізналися про нас вперше буквально кілька тижнів тому. До того, яким зараз є наш гурт, ми дійшли за роки його існування. 14 разів змінювався склад колективу, бо шукали саме тих людей, які будуть розуміти, що ми робимо. Які будуть, скажімо, «хворіти» нашою творчістю. Думаю, якщо згадати той шлях, який ми пройшли, то вже складно казати про молодий гурт!

Все, що зараз відбувається на Нацвідборі – для нас нове.

Можете трошки розказати про кожну людину з гурту?

Т.: Катя у нас любить котів.

К.: Так! У мене є сфінкс. Я його дуже люблю, це важлива частина мого життя. З приводу того, хто ми… Я все життя вчилася на музиканта. Моя перша освіта – керівник хору, а друга – фольклорист. Саме працювати в музиці почала буквально три роки тому. До цього пробувала себе і в McDonald’s, і моделлю була…

Т.: У мене дві вищі освіти, обидві економічні. Але з 14 років я вбив собі в голову, що хочу займатися музикою, пов’язати своє життя з нею. І щось досі ніяк не можу вибити це з голови (сміється). Скільки себе пам’ятаю, завжди грав у якихось гуртах, намагався писати свою музику. Пройшов через велику кількість стилів: починав колись з хіп-хопу, потім перейшов у важкий рок, потім щось ще. Для мене в музиці найголовніше – це емоції та енергія. Електронну музику я завжди любив, вона зараз може звучати так, ніби це рок. Просто без рокових складових: косух та хаєра. Я дуже довго йшов до того, що ми робимо зараз. І мені здається, прийшов туди, куди потрібно!

А інші учасники гурту?

К.: У нас є ще новий учасник гурту – Ігор Діденчук. Ми познайомилися з ним на фестивалі у Польщі. Він їздив туди з колективом, в якому я колись співала, будучи студенткою. І ми всі жили в одному кампусі разом з іншими колективами з 21-ї країни. Ігор просто в якийсь момент до нас підійшов познайомитися. Вони впізнали нашу творчість, ми їхню. І якось так розговорилися, потім співали українські пісні на весь кампус на чотири голоси. А потім, вже у Києві, Ігор сказав, мовляв, якщо нам знадобиться сопілка, то він може підіграти. Ми забрали його на запис, і тепер Ігор – частина гурту! Він також грає у реп-гурті «KALUSH» і прописує сопілку дуже багатьом артистам.

Т.: Ще один новий учасник гурту – гітарист Іван Григоряк, Катин старий друг. Такий він… справжній гуцул! Іван дійсно родом з гір, з Прикарпаття. Він одразу відчув нашу творчість.

К.: Його діти – наші фанати.

Т.: Так! Він чекав, коли ми його запросимо 🙂

К.: Ні, він навіть не чекав. Я просто поїхала читати вірші на літературний вечір поблизу Чернівців. А потім прийшла до своєї подруги в гості, ми сиділи, пили чай, і якось я їй обмовилась, що ми шукаємо гітариста в гурт. І тут мій погляд падає на Ваню, який сидить поруч. Питаю: «А ти не хочеш у нашому гурті пограти?» Він зізнався, що давно про це мріяв, і так ми його забрали в «GО_А».

А як з «Євробаченням»?

К.: Для нього це взагалі шок. Він з’їздив з нами лише на один концерт, і потім ми такі: «Хоп, Ваню, ми йдемо на «Євробачення».

Т.: Це сталося якраз перед тим, як він остаточно дізнався, що буде з нами в команді. Я телефоную йому: «Ваню, ти можеш говорити? У мене два запитання. Пам’ятаєш, ти хотів у гурт?» – «Так, пам’ятаю» – «Ти в гурті! А пам’ятаєш, що ми казали про «Євробачення»?» – «Пам’ятаю!» – «Ну, ми йдемо». Ось так все сталося, дуже швидко!

К.: Поки що він дуже соромиться. Ваня під час свого першого концерту так хвилювався! Коли ми вийшли на саундчек, у нього щось не виходило. Ми пішли на обід, а він каже: «Ні, я не буду їсти, я йду репетирувати».

Наш гурт – це одна сім’я.

Ви «зрослися» разом як колектив?

К.: Так! І, сподіваюся, так буде й надалі. Наш колектив складається з людей, які розуміють, що ми робимо. Багато хто приходив до нас із різних стилів музики, але вони просто хотіли з’їздити з нами на концерти. Ці музиканти не могли принести жодної ідеї або запропонувати щось нове. Вони просто виконували свою роботу. І інколи, якщо чесно, мені здається, їм це не надто й подобалося. Не було відчуття, що люди стають нашою командою. Приміром, не було якихось репостів типу «я співаю в гурті». Ніхто не вихвалявся цим.

Тобто, ходили, як на нудну роботу?

Т.: Знаєте, це було так, ніби вони учасники кавер-бенду. Прийшли, відіграли, забрали свої гроші і пішли. Інколи так і треба, але наш гурт – це одна сім’я.

К.: Просто ми дуже багато часу проводимо разом. Можемо їхати на концерт вісім годин в одній машині. І дуже важливо, щоб поруч були люди, з якими збігається світогляд. До речі, зараз у нас всі розмовляють українською. Це класно!

Давайте поговоримо про ваших конкурентів на Нацвідборі, зокрема про конкурента, котрий більше за всіх «на слуху» – Jerry HeiІ. Хтось порівнює її з Billie Eilish, мовляв, вони обидві швидко «вистрілили». А як ви ставитеся до Jerry Heil? Чи вважаєте її творчість простою?

Т.: Я не думаю, що на Jerry Heil працює такий великий штат співробітників, як на Billie Eilish (сміється). Якщо пригадати, то вона дуже довго йшла до цього сама. Яні ніхто не допомагав!

К.: Я слідкувала за нею як за блогером ще коли вона сиділа вдома у Василькові і знімала ці відео. Мені подобалося. Мене з освітою хорового диригента зацікавив її спосіб розкладання на голоси. Я вважаю, це дуже прикольний скіл! І тому радію її успіху, вона заслуговує на це.

Т.: До того ж, я дуже поважаю її саунд-продюсера Рому (Morphom), тому що він майже такий, як Яна. Він вийшов зовсім з іншого світу й почав займатися музикою. Рома робить це так, як, вважаю, в нас не робить майже ніхто! Я багато чого в нього навчився саме у сценічних моментах. Він ніколи не тримає це в секреті. Типу це моє «ноу-хау», я нікому не розповім. Він завжди відкритий, готовий допомогти! І мені дуже приємно, що така людина співпрацює з Яною.

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К.: На жеребкуванні нас «поселили» в одну гримерку з Яною. Я насправді хвилювалася, бо інколи, коли людина стає зіркою, в неї змінюється ставлення до всього. З нею такого не відбулося. Від Jerry йде дуже світла енергетика. Коли людині зіркову кар’єру купує не тато, а вона йде до неї сама від початку, з самого низу, то, мені здається, їй ніколи не загрожує те, що вона «одягне корону».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band) 6 Ноя 2018 в 3:13 PST

А як ви ставитеся до творчості найхайповішої співачки сучасності – Billie Eilish, яка нещодавно зібрала безліч статуеток «Греммі»?

К.: Мені особисто дуже подобається її творчість. Вперше почула Billie Eilish на відео, де вона стояла у спортивному костюмі і просто співала на якомусь фоні. Тоді я подумала: «Боже, як це класно!» Не було жодного пафосного аранжування чи вокального надриву. Все на місці. Її звуковидобування вражає, вона класно це робить. Хоча багато хто пише, що в неї немає голосу…

Т.: Не вміє співати… А ти заспівай, як вона, спробуй!

К.: Вона своїм голосом передає «вайб» і створює класну атмосферу. В неї дуже кльові тексти, мені подобаються. Вони досить філософські, але Billie подає їх так, наче спостерігає за всім ззовні. Вона не намагається видавити з себе ці емоції. Я її велика фанатка!

Т: Ще не треба забувати, що музику пише її брат. У них такий потужний зв’язок як у брата з сестрою, що, думаю, вони розуміють одне одного з півслова. Він пише музику, вона – тексти. І це дуже органічне та щире поєднання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram FIVE ARE YOU KIDDING Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 27 Янв 2020 в 12:06 PST

К.: Якщо мене попросять охарактеризувати Billie Eilish, скажу, що це геніальний мінімалізм. Коли я дивилася ті відео, думала: «Якась геніальна дівчинка з Америки». І зараз, коли дивлюся «Греммі», тішу свої музичні вподобання. Інколи я слухаю музику і думаю: «Хмм, мабуть, мій смак ніхто не зрозуміє». А потім ти бачиш, що це слухають усі. І, найголовніше, їм подобається!

Т.: Минулого року в одному з інтерв’ю нас запитали: «Якого артиста ви вважаєте відкриттям цього року?» і Катя відповіла саме про Billie Eilish.

Ось такі незвичайні музиканти ці «GО_А»: надихаються Billie Eilish, дослухаються до Далай-лами, по 14 разів змінюють склад гурту і знаходять «своїх» за кухонним столом. Вони пройшли довгий шлях, щоб стати самими собою, і вже 8 лютого на сцені Нацвідбору на «Євробачення 2020» готові показати світу свою творчість – україномовну пісню «Соловей».

Нагадуємо, що організаторами Нацвідбору на «Євробачення-2020» є СТБ та UA: Суспільне мовлення.

Фото: @go_a_band