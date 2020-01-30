Організатори Atlas Weekend 2020 оголосили третього хедлайнера! Ним стали PLACEBO

Нагадаємо, що першим хедлайнером фесту став ASAP Rocky, а другими – трендові Twenty One Pilots.

Також на AW 2020 приїдуть Alt-j, Metronomy, Of Monsters and Men, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, PENDULUM і ще понад 250 артистів, імена яких незабаром стануть відомі.

Atlas Weekend 2020 відбудеться на ВДНГ і триватиме з 7 по 12 липня. У 2019 фестиваль відвідало понад півмільйона людей, а в лайнап фестивалю були понад 250 артистів з 75 країн світу.

А поки пропонуємо згадати, як проходив Atlas Weekend в 2019 році:

Video: Третій хедлайнер Atlas Weekend 2020 року – PLACEBO PLACEBO стали третім хедлайнером Atlas Weekend 2020. Квитки, розклад, інші учасники

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