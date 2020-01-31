Катя Chilly – одна із найзагадковіших учасниць Нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020». Про її конкурсну пісню відомо дуже мало. Здається, що співачка тримає весь перфоманс у великому секреті. Адже вона серед тієї маленької кількості конкурсантів, що ще не презентували свій музичний матеріал назагал.

Судячи з манери виконання та подачі, глядачів чекає потужний вокал. Напередодні першого полуфіналу Нацвідбору Катя заспівала початок цієї суперсекретної конкурсної пісні:

Посмотреть эту публикацию в Instagram stbua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не знаю, як у вас, але у нас виникло ще більше питань. І на деякі з них вже є відповіді. Отже, конкурсна пісня Катя Chilly називатиметься «Піч». І ось що Катя розповіла про неї на свої сторінці в Facebook:

– Наша пісня називається «Піч». В українській міфології це місце, де відбувається трансформація. На рівні людського тіла це місце , – матка. Місце, де формується життя. Це пісня про двічінародження та про шлях просвітлення, про шлях воїна.