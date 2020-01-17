На Atlas Weekend 2020 їде автор треку до «Тринадцять причин чому» та Pendulum
Протягом двох днів організатори Atlas Weekend 2020 оголосили трьох нових учасників фестивалю
На даний момент вже відомі імена кількох хедлайнерів річного фесту. Серед них Twenty One Pilots, A$AP Rocky і Tom Grennan. Сьогодні список поповнили ще трьома крутими іменами:
Yungblud
Домінік Річард Харрісон, відомий як Yungblud, грає на гітарі з 2 років, а в 11 почав писати власні пісні. Зараз йому 22, і він вже встиг завоювати меломанка серце дочки Ноеля Галлахера, записав саундтрек для серіалу «Тринадцять причин чому», виступити на розігріві у Muse і записати трек разом з Деном Рейнольдсом з Imagine Dragons. А вже цього літа він нарешті-то заграє в Києві.
ALMA
21-річна Альма-Софія Мієттінен – ALMA – фінська поп-зірка!
«Випускати сингли – це легко, я вважаю» – говорить співачка й 300 мільйонів прослуховувань на Spotify – тому доказ.
Pendulum
Австралійська драм-н-бейс-група повертається до Києва, але в цей раз – з DJ-сетом! Цей колектив за свій студійний альбом «Immersion» отримали з групою ТОР-1 в UK Albums Chart, а з реміксом на «Voodoo People» потрапили до UK 20. Однозначно, це буде один з кращих ді-джей сетів, які ви почуєте на Atlas Weekend 2020!
Нагадаємо, що Atlas Weekend 2020 відбудеться на ВДНГ і триватиме з 7 по 12 липня. У 2019 році фестиваль відвідало більше ніж пів мільйона людей, а у лайнапі фестивалю були понад 250 артистів із 75 країн світу.
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