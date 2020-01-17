Протягом двох днів організатори Atlas Weekend 2020 оголосили трьох нових учасників фестивалю

На даний момент вже відомі імена кількох хедлайнерів річного фесту. Серед них Twenty One Pilots, A$AP Rocky і Tom Grennan. Сьогодні список поповнили ще трьома крутими іменами:

Yungblud

Домінік Річард Харрісон, відомий як Yungblud, грає на гітарі з 2 років, а в 11 почав писати власні пісні. Зараз йому 22, і він вже встиг завоювати меломанка серце дочки Ноеля Галлахера, записав саундтрек для серіалу «Тринадцять причин чому», виступити на розігріві у Muse і записати трек разом з Деном Рейнольдсом з Imagine Dragons. А вже цього літа він нарешті-то заграє в Києві.

ALMA

21-річна Альма-Софія Мієттінен – ALMA – фінська поп-зірка!

«Випускати сингли – це легко, я вважаю» – говорить співачка й 300 мільйонів прослуховувань на Spotify – тому доказ.

Pendulum

Австралійська драм-н-бейс-група повертається до Києва, але в цей раз – з DJ-сетом! Цей колектив за свій студійний альбом «Immersion» отримали з групою ТОР-1 в UK Albums Chart, а з реміксом на «Voodoo People» потрапили до UK 20. Однозначно, це буде один з кращих ді-джей сетів, які ви почуєте на Atlas Weekend 2020!

Нагадаємо, що Atlas Weekend 2020 відбудеться на ВДНГ і триватиме з 7 по 12 липня. У 2019 році фестиваль відвідало більше ніж пів мільйона людей, а у лайнапі фестивалю були понад 250 артистів із 75 країн світу.

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