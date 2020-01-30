«Оскар-2020»: Повний список номінантів кінопремії
Нарешті! Названо номінантів на престижну кінопремію «Оскар-2020». Церемонія нагородження відбудеться вже 9 лютого в театрі «Долбі» в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія). Дізнайся, хто може отримати «Оскар-2020», далі в матеріалі!
Номінанти на премію «Оскар-2020»:
«Оскар-2020»: Найкращий фільм
- «Форд vs Феррарі»
- «Ірландець»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькі жінки»
- «Шлюбна історія»
- «1977»
- «Одного разу в … Голлівуді»
- «Паразити»
«Оскар-2020»: Найкраща чоловіча роль
- Антоніо Бандерас «Біль та слава»
- Леонардо Ді Капріо «Одного раз в … Голлівуді»
- Адам Драйвер «Шлюбна історія»
- Гоакін Фенікс «Джокер»
- Джонатан Прайс «Два папи»
«Оскар-2020»: Найкраща чоловіча роль другого плану
- Бред Пітт «Одного разу в … Голлівуді»
- Том Генкс «Чудовий день у нашому районі»
- Ентоні Хопкінс «Два Папи»
- Аль Пачіно «Ірландець»
- Джо Пеші «Ірландець»
«Оскар-2020»: Найкраща жіноча роль
- Сінтія Ерайво «Гарріет»
- Скарлетт Йоганссон «Шлюбна історія»
- Сірша Ронан «Маленькі жінки»
- Шарліз Терон «Секс-бомба»
- Рене Зеллвегер «Джуді»
«Оскар-2020»: Найкраща жіноча роль другого плану
- Лора Дерн
- Скарлетт Йоганссон
- Флоренс П’ю
- Кеті Бейтс
- Марго Роббі «Секс-бомба»
«Оскар-2020»: Найкраща пісня
- I Can not Let You Throw Yourself Away «Історія іграшок 4»
- (I’m Gonna) Love Me Again «Рокетмен»
- I’m Standing With You “Прорив”
- Into The Unknown «Холодне серце 2»
- Stand Up “Гаррієт»
«Оскар-2020»: Найкращий фільм іноземною мовою
- «Корпус Крісті» (Польща)
- «Світ меду» (Північна Македонія)
- «Знедолені» (Франція)
- «Біль та слава» (Іспанія)
- «Паразити» (Південна Корея)
«Оскар-2020»: Найкращий режисер
- Квентін Тарантіно «Одного разу… в Голлівуді»
- Сем Мендес «1917»
- Мартін Скорсезе «Ірландець»
- Тодд Філліпс «Джокер»
- Пон Чжун Хо «Паразити»
«Оскар-2020»: Найкращий анімаційний повнометражний фільм
- «Історія іграшок 4»
- «Як приборкати дракона 3»
- «Містер Лінк: Загублена ланка еволюції»
- «Я втратив тіло»
- «Клаус»
«Оскар-2020»: Найкращий оригінальний сценарій
- «Ножі наголо»
- «Шлюбна історія»
- «1917»
- «Одного разу… в Голлівуді»
- «Паразити»
«Оскар-2020»: Найкращий сценарій-адаптація
- «Ірландець»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькі жінки»
«Оскар-2020»: Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- «Дочка»
«Hair Love»
«Кітбулл»
«Сестра»
«Оскар-2020»: Найкращий документальний повнометражний фільм
- «Американська фабрика»
- «Світ меду»
- «Печера»
- «На грані демократії»
- «Для Сами»
Найкращий документальний короткометражний фільм
- In the abcence ( «За відсутності»)
- Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl) («Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)»)
- Life overtakes me («Життя обганяє мене»)
- St. Louis Superman («Супермен із Сент Луїса»)
- Walk Run Cha-Cha («Прогулянка ходою Ча-Ча»)
«Оскар-2020»: Найкраща робота художника-постановника
- «Ірландець»
- «Кролик Джоджо»
- «1917»
- «Одного разу … в Голлівуді»
- «Паразити»
«Оскар-2020»: Найкраща операторська робота
- «Ірландець»
- «Джокер»
- «Одного разу в … Голлівуді»
- «1977»
- «Маяк»
«Оскар-2020»: Найкращий монтаж
- «Форд vs Феррарі»
- «Джокер»
- «Ірландець»
- «Кролик Джоджо»
- «Паразити»
«Оскар-2020»: Найкращий звук
- «Форд vs Феррарі»
- «До зірок»
- «Джокер»
- «1977»
- «Одного разу … в Голлівуді»
«Оскар-2020»: Найкращий звуковий монтаж
- «Форд vs Феррарі»
- «Джокер»
- «1977»
- «Одного разу в … Голлівуді»
- «Зоряні війни: Скайуокер. Схід»
«Оскар-2020»: Найкраща музика до фільму
- «Шлюбна історія»
- «1917»
- «Джокер»
- «Маленькі жінки»
- «Зоряні війни: Скайуокер. Схід»
«Оскар-2020»: Найкращі візуальні ефекти
- «Месники: Фінал»
- «Ірландець»
- «Король лев»
- «1917»
- «Зоряні війни: Скайуокер. Схід»
«Оскар-2020»: Найкращий дизайн костюмів
- «Ірландець»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькі жінки»
- «Одного разу в … Голлівуді»
«Оскар-2020»: Найкращий грим та зачіски
- «Секс-бомба»
- «Джокер»
- «Джуді»
- «Чаклунка: Повелителька темряви»
- «1917»
Фото: Getty Images
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