Греммі 2020: голосуй за пісню року!

Народне голосування за пісню року! Вибери кращий трек з номінантів «Греммі-2020», а потім порівняємо результат …. якщо, звичайно, церемонія відбудеться

Ви пам’ятаєте, що музична премія «Греммі-2020» пройде вже цієї неділі, 26 січня? ЗМІ сурмлять, що церемонія під загрозою – за кілька днів сталося два гучних скандали! Перший – екс-главу компанії The Recording Academy, що організовує премію, Ніла Портнова звинуватили в згвалтуванні співачки, ім’я якої тримається в секреті. Саме з цієї причини він нібито покинув свій пост в 2019 році. Цю сенсацію оприлюднила колишня директор премії «Греммі» Дебора Дуган. Її звільнили в січні 2020 роки за перевищення повноважень, і жінка вирішила розповісти все, що знає. Другий скандал – Дебора звинуватила журі в підробці голосування і нечесному визначенні переможця. У приклад вона навела ситуацію з Аріаною Гранде: в 2019 році за нагороду боровся її хіт No Tears Left To Cry, але в останній момент його замінили на God Is a Woman. Організатори премії у відповідь запитують у Дебори, чому ж вона не піднімала всі ці питання, коли була на посаді.

Скандали скандалами, а кращих обрати потрібно. Сподіваємося, що церемонія відбудеться, а правил голосування все ж дотримуються, і всі номінанти «Греммі-2020» будуть оцінені по-чесному. Нам стало цікаво, хто б зі світових артистів отримав статуетку, якби голосували ви – наші читачі. Давайте проведемо експеримент і виберемо пісню 2019 года!

Слухайте треки, голосуйте, а потім порівняємо результат:

Слідкуйте за новинами на сайті – ми обов’язково розповімо, чим все закінчилося, і, звичайно, обговоримо червону доріжку.

Фото – @recordingacademy

Більше новин:

Оскар 2020: хто гідний нагороди? (ГОЛОСУВАННЯ)