Сторони ніяк не можуть домовитися

Продовження культового серіалу «Друзі» – це те, про що довгі роки мріють усі фанати ситкому. Тому коли минулого року після святкування 25-річчя серіалу з’явилася інформація, що реюніон таки відбудеться, соціальних мережі взірвалися радісними повідомленнями фанів.

Тоді повідомлялося, що оригінальна команда проекту та головні актори ведуть переговори з HBO Max. Вони хотіли зняти спеціальний випуск з возз’єднанням акторів в ефірі телеканалу. Але зараз з’явилися новини, що продовження серіалу «Друзі» можуть відмінити.

– Все це дуже складно. Якщо продовження все-таки вирішать знімати, ми, звичайно, будемо в це залучені, але зараз я не знаю точно, – коментує ситуацію сценаристка серіалу Марта Кауффман.

Також ситуація прокоментував представник телекомпанії HBО Кевін Рейллі:

– Зацікавленість в зйомках спецвипуску «Друзів» є, але інтереси сторін поки не можуть співпасти настільки, щоб дати старт проекту.

Пройшло вже 25 років, а любов до серіалу «Друзі» стає все більшою. Так хочеться, що творці ситкому скоріше все вирішили, і ми нарешті побачили нову серію з Чендлером, Моніко, Рейчел, Росом, Фіббі та Джої.

Фото: Getty Images

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