Свято наближається! ТНМК презентували нове 10-хвилинне різдвяне відео

Нова відеоробота від ТНМК – яскраві спогади про теплий акустичний вертеп, що відбувся минулоріч. Неординарна програма гурту «Танок на майдані Конґо» – це концерт, де музиканти стають відомими персонажами української народної творчості, а між піснями власного авторства влаштовують міні-вистави про різдвяні традиції, але із сучасною інтерпретацією.

У відеороботі можна побачити та почути найяскравіші моменти виступу, відчути атмосферу Різдва на сучасний лад від ТНМК. Ролик зображує найкращі фрагменти концерту, що по своїй суті нагадує справжній спектакль, адже співаки та музиканти – це актори, що вдало перевтілилися у свої ролі. Чорта зіграв винахідник ідеї такого неординарного формату – Олег «Фагот» Михайлюта. Крім того, автор лібрето Олександр «Фоззі» Сидоренко виконав роль Сіоніста, яка ідеально підходила до типажу та акторської майстерності музиканта. Іншими персонажами стала вся команда гурту: Андрій Чудля – Ірод, Віктор Корженко – Цар, Євген Гусак – Смерть, Костянтин Жуйков – Цар, Олександр Шиманський – Янгол, Ярослав Верьовкін – Цар.

Атмосфера відео – тепла та новорічна. Епізоди з філософськими промовами та жартами акторів, які влучно описують буденні турботи 21 століття (про продаж землі, гроші, мрії на Різдво та про те, що завжди потрібно починати з себе), гармонійно поєднуються з піснями гурту та елементами різдвяних композицій, які гурт адаптував до новорічної тематики. Можна почути елементи відомої української пісні «Щедрий» в обробці гурту ТНМК, «В наступному», «Янголи», «Різдво – Рок-н-рол», «Та ти шо».

Саме програму, показану у відеоролику, ТНМК гратиме в турі в січні 2020 року.

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