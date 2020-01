У вихідні 18-19 січня на Водохреща в Києві пройде безліч цікавих заходів. Деякі ще з залишковим новорічним настроєм, для якихось цей уїк-енд – фінальний. Деякі – зовсім нові та унікальні. Не пропустіть подію, яка подарує вам нові емоції! Куди піти у вихідні 18-19 січня в Києві, читайте в нашій афіші

Вар’єте-шоу «Рояль» з Олегом Собчуком (21+)

Де: Caribbean Club

Коли: 18 cічня

Вхід: від 490 грн

Вар’єте-шоу «Рояль» складається з музичних відвертих перформансів. Оригінальне аранжування, яскраві костюми, жива музика і звабливі танцівниці. Спеціальної частиною програми шоу є виступ зіркового гостя. У вар’єте вже взяли участь: група Kadnay, Олег «Фагот» Михайлюта (ТНМК), Злата Огневич, Анна Завальська, Євген Галич (O.Torvald), Тоня Матвієнко та інші. 18 січня гостем шоу стане лідер групи СКАЙ Олег Собчук.

Зимова країна на ВДНГ

Де: ВДНГ

Коли: 18-19 січня, з 10:00 до 21:00 (каса закривається о 20:15)

Вхід на територію парку вільний, розваги на локаціях – від 100 до 280 грн

Популярне місце для сімейного відпочинку – тематичний парк-фестиваль «Зимова Країна на ВДНГ» – чекає на своїх маленьких гостей, у яких вже закінчуються канікули. Тут є безліч можливостей весело провести час на різних активностях – на ковзанці і тюбінгових гірках, в парку крижаних скульптур, на різдвяному ярмарку, в контактному зоопарку і на фермі метеликів… Також є різні спектаклі, виставки, екскурсії – як на свіжому повітрі, так і в павільйонах.

The Best of Hans Zimmer

Де: Центральний будинок офіцерів Збройних сил України

Коли: 19 cічня

Вхід: від 450 грн

Концерт The best of Hans Zimmer – це дивовижне поєднання живої музики професійного духового оркестру та візуального ряду на екрані. На всіх гостей в програмі чекає гарячий і емоційний підбір саундтреків легендарного Ганса Ціммера, які користуються шаленим попитом у публіки. Нагадаємо, що Ціммер – кращий з сучасних композиторів Голлівуду. Починаючи з фільму «Людина дощу», фільми з його музикою – найпопулярніші кіношедеври. На концерті 19 січня звучатимуть саундтреки до фільмів «Гладіатор», «Пірати Карибського моря», «Темний лицар», «Інтерстеллар» і до мультфільму «Король Лев», які стали найулюбленішими серед глядачів в історії кінематографа. Адже програма цього концерту відтворює назву «Ціммер. Найкраще».

Різдвяна Фабрика Мрій

Де: ВДНГ

Коли: до 19 січня

Вхід: 200 грн

Це останні вихідні, коли ви можете потрапити на Різдвяну Фабрику Мрій! Працьовиті місцеві жителі – ельфи – старанно виконують бажання всіх гостей і влаштовують для дітей захоплюючу інтерактивну гру. Групи проходять усіма цехами фабрики, знайомляться з процесом виготовлення іграшок і дізнаються рецепт виконання бажань. Кожна дитина обов’язково зробить ялинкову кульку своїми руками. Фойє павільйону оформлено у вигляді святкового ярмарку, де можна випити каву і купити додому іграшки!

Казка на білих лапах. Піккардійська Терція

Коли: 19 cічня

Де: Жовтневий палац

Вхід: від 290 грн

19 січня, на Водохреща, вокальна формація «Піккардійська Терція» дасть концерт в Києві – на сцені Жовтневого палацу. Нова святкова програма колективу називається «Казка на білих лапах». Її унікальність в тому, що разом з «піккардійцями» в цей вечір співатимуть талановиті незрячі діти зі всієї України. «Казка на білих лапах» – так називається альбом, створений спільно «Піккардійської терцією» та незрячими дітьми з усієї України. Автором музики до всіх пісень з цього унікального збірника виступив один з «піккардійців» – Ярослав Нудик. Запис альбому підтримав Український культурний фонд.

Ukraine WOW

Коли: 18-19 січня

Де: Київський центральний залізничний вокзал

Вхід: 50 грн

Відмінна новина: виставку Ukraine WOW, про яку гудуть всі соцмережі, продовжили! Це шанс познайомитися з Україною так, ніби вона подорожує разом з вами в поїзді. Три тисячі квадратних метрів. Сім тематичних блоків. Унікальні експонати і інсталяції: від перших вау-пейзажів до запахів степу і шуму моря, від стіни з бурштину та інсталяції з блискучого антрациту до побудованого в виставковому просторі тунелю кохання. Від останнього автопортрета Казимира Малевича до скульптур Олександра Архипенка, від рожевого вагона, в якому звучать сни і мрії, до віртуальної реальності, в якій ви можете політати над Батьківщиною-матір’ю, погуляти по відновленому Невицького замку і зсередини побачити «дев’ятку» – найпотужнішу доменну піч в Європі. Тут ви зможете озвучити мультфільми про видатних українських і подивитися, як наживо тчуть унікальні українські гобелени! Приходьте всією родиною, кожен знайде заняття до душі.

