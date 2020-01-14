Співачка LP повертається в Україну

16 квітня американська поп-зірка представить альбом Heart To Mouth та свої найкращі хіти у столичному Палаці спорту

Співачка LP вже добре знайома українській аудиторії. Її концерти тут — це повні зали фанів, які в унісон підспівують кожній пісні. У 2020 Україна матиме можливість заспівати з LP знову — 16 квітня в київському Палаці Спорту. В рамках концерту артистка виконає треки з п’ятої за рахунком платівки Heart To Mouth та найкращі композиції зі своєї дискографії.

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У музичному світі ім’я Лаури Перголіцці фігурує вже десятиліття, але насправді її зірка засяяла тільки в 2017 році, завдяки альбому Lost on You. Однойменний трек з якого став платиновим в Польщі, Греції, Швейцарії, Італії, Франції та багатьох інших країнах. Загальна кількість переглядів відеокліпів “Lost On You”, “Muddy Waters” і “When We’re High” за рік перевищила 280 мільйонів. Про LP написали Rolling Stone, і Vogue, і Out, а сама вона стала бажаним гостем в шоу Джиммі Феллона, Джеймса Корду та Джулза Холланда.

Наступний реліз, що виходить роком пізніше, зміцнює позиції співачки в світовій поп-музиці. Heart To Mouth — гучний крик артиста, що неспроможний стримати себе. На цьому альбомі, як і раніше, Лаура відверто говорить про любов, похоть, страх, невірність, жаль та спокуту. І це, мабуть, найбільш щира сповідь артистки. Мультижанрова платівка вдало поєднує в собі поп, рок та електроніку, а сама LP нібито доводить, що для неї не існує нічого неможливого. І знову — повні зали по обидва боки Атлантики і гарячі позиції в альбомних чартах.

– Мені пощастило, що у мене є аудиторія, яка мене розуміє. Моє життя було непростим і я готова заспівати про це. Якщо вам це подобається, круто, тому що я люблю свою справу найбільше в житті, — коментує LP.

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