Шанувальники зірки скандують: «Карді Бі у президенти!»

Епатажна американська реперка Карді Бі зізналася, що хотіла б піти у політику. Про це вона заявила у своєму Twitter.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment — iamcardib (@iamcardib) 12 января 2020 г.

«Думаю, що хочу бути політиком. Мені подобається уряд, хоч я і не завжди згодна з ним», – зізналася селебріті.

Конкретних планів щодо своєї політичної кар’єри Карді Бі не розкриває. Але це вже не вперше, коли реперка говорить про політику у своєму мікроблозі. Цього разу вона навіть заявила, що має конкретні ідеї і їй лишень потрібно здобути відповідну освіту.

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table . — iamcardib (@iamcardib) 13 января 2020 г.

«Я відчуваю, що якщо я повернуся в школу і сконцентруюся, то зможу стати частиною Конгресу. У мене так багато ідей, які мають сенс. Мені просто потрібно пару років в школі, і тоді я зможу струснути стіл», – написала Карді Бі у своєму Twitter.

Невже Карді Бі візьме приклад з Кім Кардаш’ян, яка зайнялася юридичною практикою, і піде з шоубізу? Принаймні, прихильники реперки підтримують її. вони навіть зробили передвиборчі плакати з надписом: «Карді Бі у президенти!»

Фото: Getty Images

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