Шанувальники зірки скандують: «Карді Бі у президенти!»

Епатажна американська реперка Карді Бі зізналася, що хотіла б піти у політику. Про це вона заявила у своєму Twitter.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment

«Думаю, що хочу бути політиком. Мені подобається уряд, хоч я і не завжди згодна з ним», – зізналася селебріті.

Конкретних планів щодо своєї політичної кар’єри Карді Бі не розкриває. Але це вже не вперше, коли реперка говорить про політику у своєму мікроблозі. Цього разу вона навіть заявила, що має конкретні ідеї і їй лишень потрібно здобути відповідну освіту.

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table .

— iamcardib (@iamcardib) 13 января 2020 г.