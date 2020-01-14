Кінокомпанія Sony представила офіційний трейлер фільму «Морбіус» на основі Marvel Comics.

Морбіус: дивитись офіційний трейлер



Фільм «Морбіус» розкаже історію персонажа всесвіту Marvel. Майкл Морбіус завжди був незвичайною дитиною, але хвороба крові зробила його нещасним. Усе життя він прагнув знайти для себе ліки, тому став біохіміком. У пошуках зцілення Майкл проводив експерименти з кров’ю кажанів. Якось одне з таких випробувань перетворило Морбіуса у вампіра. Майкл став сильним фізично, але до цього додалася і шалена жага крові… «На що людині варто йти, щоб урятувати себе? На все! Доки ліки безпечніші за хворобу…» – йдеться у трейлері.

Головну роль у фільмі зіграє Джаред Лето. Також фентезі знімалися Метт Сміт, Джаред Харріс та Адріа Архона. Режисером виступив Деніел Еспіноза.

Вперше персонаж Морбіус з’явився у коміксі в «Amazing Spider-Man» №101 у 1971 році. Його створили письменник Рой Томас і художник Гіл Кейн. Це був перший випуск, не написаний Стеном Лі. Морбіус став ворогом Людини-павука.

Прем’єра фільму «Морбіус» запланована на 30 липня 2020 року.

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