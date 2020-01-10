Who run the world? Girls! І ці гьорлс – це Харлі Квін та її подружані, які прагнуть емансипації у новому трейлері фільму «Хижі пташки» від кінокомпанії Warner Bros.

Хижі пташки: дивитись офіційний трейлер



Блокбастер про суперзлодійку та колишню дівчину Джокера Харлі Квін стане екранізацією однойменного коміксу всесвіту DC.

Усе почалося після того, як Джокер та Харлі Квін розлучилися. Якийсь час крейзі Харлі страждала через це, як звичайна дівчина, – сиділа вдома, плакала та заїдала горе. Але потім виявилося, що на неї полює купа людей, які хочуть її смерті. Ворогом номер один виявився якийсь чувак у чорній масці. Правда в тому, що йому потрібна не тільки міс Квін, а й ще кілька дівчат, які йому допекли. Харлі знаходить їх першою. Чорна Канарейка, Барбара «Бетгерл» Гордон і Мисливиця стають дрім тім для колишньої Джокера. Разом вони спробують замочити Чорну Маску.

Головну роль Харлі Квін зіграла неповторна Марго Роббі. Її напарницями по фільму стали Мері Елізабет вінстед, Джарні Смоллет-Белл, Розі Перез, а Чорну Маску зіграв Юен МакГрегор. Режисером фільму «Хижі пташки» виступила Кеті Янь. Вона друга в історії жінка-режисер, яка зняла фільм про всесвіт коміксів DС.

Прем’єра фільму «Хижі пташки» запланована на 6 лютого 2020 року.

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