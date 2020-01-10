Ексклюзив! Артем Пивоваров розповів про незвичайну традицію

Січневі канікули стихійний Артем Пивоваров проводить на Балі. І кожен раз привозить звідти новий незвичайний музичний інструмент

Це щорічна традиція артиста – їхати до океану надихатися і створювати нові хіти. Цілий місяць Артем з друзями проведе на Балі, а на початку лютого відвідає гірськолижний курорт у Буковелі.

Артист зізнався, що активний відпочинок для нього – найкращий релакс.

Серфінг в океані або катання на дошці в горах допомагають тримати Артему себе в формі, займаючись улюбленою справою. При цьому є у Пивоварова одна цікава традиція:

– Кожен раз, коли їжджу на Балі, купую етнічні інструменти у місцевих. І освоюю їх тут. Цього разу я придбав автентичну сопілку. Не виключено, що в одному з моїх наступних хітів ви почуєте звучання цього інструменту. Я люблю міксувати і пробувати нове.

Що ж, з нетерпінням чекаємо музичних новинок Артема в 2020 році 🙂

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