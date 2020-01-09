Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЛеонардо Ді Капріо врятував потопаючу людину

Леонардо Ді Капріо врятував потопаючу людину

Голлівудський актор став справжнім героєм

Леонардо Лі Капріо врятував потопаючого чоловіка, який впав з яхти в море і 11 (!) годин тримався на воді. І це не новий сюжет до голлівудського фільму, це реальний випадок, в якому Ді Капріо проявив справжній героїзм.

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Не дивлячись на високі хвилі, актор кинувся в воду і витягнув 34-річного чоловіка на берег. Просто неймовірне везіння, що Ді Капріо зі своєю дівчиною саме в цей час опинилися на  відпочинку на острові Сент-Барт в Карибському морі.

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