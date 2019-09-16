Новий каналG-spaceШОУМАНІЯ56-річна Демі Мур знялася голою для обкладинки Harper’s Bazaar. Фото 18+

56-річна Демі Мур знялася голою для обкладинки Harper’s Bazaar. Фото 18+

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Демі Мур стала героїнею жовтневого випуску Harper’s Bazaar US. На сторінках американського глянцю 56-річна актриса з’явилася повністю оголеною

Відверту обкладинку для Harper’s Bazaar US Демі Мур опублікувала в своєму Instagram. На фото 56-річна актриса позує повністю голою, при цьому на її голові красується великий рожевий капелюх, а на руці – срібний браслет. Виглядає розкішно!

Демі Мур прогулялася в сукні-вишиванці від українського дизайнера. Фантастична краса!


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Публикация от Demi Moore (@demimooreofficial)

Шанувальники Демі Мур бурхливо відреагували на її гарячу фотосесію. У коментарях під постом вони похвалили актрису за сміливість і засипали її компліментами: «Це божественно! Не фігура, а мрія», «Коли вік не владний… Демі, ви шикарна!».

Фото: @demimooreofficial

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