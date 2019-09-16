Трек електронщика Cape Cod прозвучав у культовому серіалі

Минулої п’ятниці відбулася прем’єра заключної серії перезапущеної франшизи культового серіалу 90-х «Беверлі-Хіллз, 90210» на каналі FOX. В одному з епізодів прозвучала пісня «Sunsay» українського електронного проекту Cape Cod.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maksym Sikalenko (@cape_cod) 15 Сен 2019 в 11:03 PDT

Пісня був написана спільно з ірландським блюзовим вокалістом Річардом Фаррелом і стала головною темою альбому «Echoes», який отримав звання одного з найкращих українських релізів минулого року. А сам проект отримав премію Jagermeister Music Awards в номінації «Кращий електронний проект року».

– Для мене, як і для більшості тінейджерів 90-х, серіал “Беверлі-Хіллс” був тим, чим для наступних поколінь були Skins і “Ейфорія”. Чимось близьким і рідним, ніби герої серіалу були твоїми кращими друзями і приятелями. Незліченна кількість атрибутики у вигляді щоденників, рюкзаків, пеналів і наклейок. Одним словом – було все, – ділиться з Новим каналом враженнями Максим. – Тому коли телеканал FOX і продюсери серіалу взяли мій трек Sunsay – це було щире тотальне щастя. Внутрішня дитяча радість для дорослого!

Нагадаємо, що вперше молодіжний серіал «Беверлі Хіллз, 90210» (Beverly Hills, 90210) вийшов на телеекрани в 1990 році. Журнал «Entertainment Weekly» помістив шоу на 20-е місце в списку «100 кращих телевізійних шоу за останні 25 років». Також серіал потрапив на 15-ий рядок у топі «25 кращих музичних тем за останні 25 років». Крім того журнал «TV Guide» помістив серіал на друге місце в списку «Кращих серіалів про школу».

Cape Cod – електронний проект київського саунд-продюсера і музиканта Максима Сикаленко. Не так давно побачила світ спільна композиція Cape Cod і Джамали «Крок», що розповідає про закоханість і відчуття, які дарує це почуття.

Читай також:

Мішель Андраде випустила стильний україномовний трек

Про що будуть нові «Мисливці на привидів»?

HBO працює над приквелом «Гри престолів»: що відомо про серіал

56-річна Демі Мур знялася голою для обкладинки Harper’s Bazaar. Фото 18+