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«Бетвумен»: дивись офіційний трейлер серіалу

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Американський телеканал The CW презентував трейлер серіалу «Бетвумен». Роль супергероїні у ньому грає акторка Рубі Роуз.

Серіал заснований на коміксах всесвіту DC. Він розповість про пригоди подруги Бетмена Кейт Кейн. Персонаж Бетвумен вперше з’явився в коміксах DC в 1950-х роках. Спочатку вона стала любовним інтересом Бетмена, а потім зникла. Після повернення у 2006 році Бетвумен стала відкритою лесбіянкою. З 2009 по 2010 роки Бетвумен заміняла Бетмена в якості основного персонажа журналу «Детективні комікси». Пізніше про неї створили окремий комікс.

Режисером першої серії виступив Девід Наттер, а продюсером став Грег Берланті. Сценарій написала Керолайн Дріс, відома за серіалом «Щоденники вампіра».

Бетвумен: дивитись офіційний трейлер

Прем’єра серіалу «Бетвумен» запланована на 6 жовтня.

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