Новий каналG-spaceШОУМАНІЯМертві повернулися! Дивимося трейлер 15-го сезону «Надприродного»

Мертві повернулися! Дивимося трейлер 15-го сезону «Надприродного»

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Канал CW оприлюднив офіційний трейлер серіалу «Надприродне». Дізнайся, чого чекати від 15-го сезону!

Як відомо, 15 сезон «Надприродного» стане заключним. Тому в шанувальників серіалу на нього величезні очікування. Чи вдасться творцям проекту поставити красиву крапку в історії про Вінчестерів і відповісти на всі питання? Дізнаємося зовсім скоро, адже прем’єра 15-го сезону «Надприродного» відбудеться вже 10 жовтня.

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А поки шанувальники «Надприродного» з нетерпінням чекають дня прем’єри, канал CW вирішив підігріти їхній інтерес ще більше – і опублікував дебютний трейлер 15-го сезону. Очевидно, що героям доведеться зустрітися зі злом, про існування якого вони навіть не підозрювали.

Дивитися трейлер серіалу «Надприродне» 15 сезон:

Фото: @cw_supernatural

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