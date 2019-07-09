Новий каналG-spaceШОУМАНІЯСеріалу не буде: Джоан Роулінг спростувала чутки про продовження «Гаррі Поттера»

Серіалу не буде: Джоан Роулінг спростувала чутки про продовження «Гаррі Поттера»

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Warner Bros. не збираються знімати приквел

Поттеромани, щаслива новина виявилася фейком. Представники авторки серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг спростували інформацію про те, що студія Warner Bros. випустить серіал по всесвіту «Гаррі Поттера». Повідомлялося, що він стане приквелом до подій, що відбувалися у книгах та фільмах.

– Планів по перетворенню історій «Гаррі Поттера» в серіал немає. Будь-яка інформація про це є вигадкою, – йдеться в офіційній заяві.

Першими чутки про серіал про Гаррі Поттера повідомило видання «We Got This Covered»  на початку липня.  Їхні джерела стверджували, що Warner Bros. працює на приквелом історії «хлопчика, який вижив».

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