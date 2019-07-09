Анджеліна Джолі повернулася до ролі Малефісенти

«Кохання не завжди закінчується добре», – стверджує жахлива Малефісента у трейлері фільму «Чаклунка: Володарка темряви». Принц Філіп освідчився принцесі Аврорі, але Чаклунці це не до вподоби. Стосунки Аврори та Малефісенти стають ще напруженішими, коли з’являється її мати королева.

Вона провела роки, турбуючись про когось. Тепер настав час потурбуватися про себе.

Режисером фільму виступив Хоакін Роннінг. Сценарій написали Лінда Вулвертон, Мік Фіцерман-Блу та Ноа Гарпстер. Головні ролі зіграли Анджеліна Джолі, Ель Фаннінг, Мішель Пфайффер та Ед Скрейн.

Дивися офіційний трейлер фільму «Чаклунка: Володарка темряви» онлайн:

Прем’єра фільму «Чаклунка: Володарка темряви» запланована на 17 жовтня цього року.

Читайте також:

Atlas Weekend 2019: розклад та програма заходу по днях

Серіали 2019: що подивитися в липні