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Заборонка: Netflix відмовився від сцен куріння

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Герої фільмів та серіалів сказали цигаркам «ні»

Стрімінговий сервіс Netflix заборонив своїм персонажам курити. Про це пише видання Variety.

Рішення виключити куріння тютюну і електронних сигарет з серіалів для молодіжної аудиторії представники Netflix прийняли заради дітей. Дослідження фонду Truth Initiative показали, що в період між 2016 і 2017 роками зображення сигарет на телеекранах з’явився 1 209 разів. 866 раз припали на найпопулярніші серед молоді серіали, серед яких «Непохитна Кіммі Шмідт», «Дуже дивні справи»  та «Помаранчевий – хіт сезону». Через заяви фонду Netflix вирішив відмовитися від сцен куріння.

Винятком можуть стати лише «випадки історичної та фактичної достовірності». А в картинах для дорослої аудиторії куріння сигарет буде використано тільки у крайньому випадку і на вимогу творців кіно.

Як повідомляє фонд Truth Initiative, використання зображень сигарет у ЗМІ є причиною того, що 37% людей у ​​віці від 15 до 24 років курять.

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