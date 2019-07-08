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Несподівано! Гурт «АГОНЬ» виступить на відкритті ATLAS WEEKEND 2019 разом із Іриною Горбачовою

Группа Агонь и Ира Горбачева

ATLAS WEEKEND 2019 стартує вже завтра, 9 липня, в Києві! Перший фестивальний день буде присвячений українській музиці. На честь відкриття на головній сцені ATLAS WEEKEND 2019 гурт «АГОНЬ» виступить разом із Іриною Горбачовою

9 липня стартує одна з наймасштабніших музичних подій України – ювілейний Atlas Weekend 2019, який триватиме до 14 липня включно.

Атлас викенд 2019

Гурт «АГОНЬ» буде представлений в рамках фестивалю двічі: 9 липня (о 19:00) на головній сцені музиканти відіграють сет із супер хітів та презентують новий трек «Тебе 20», а 11 липня (19:00-20:00) стануть запрошеними гостями YouTube Music Stage, де пройде public talk з артистами.

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На зірковій зустрічі компанію гурту складе актриса театру та кіно Ірина Горбачова, яка зіграла головну жіночу роль у новому кліпі музикантів «Тебе 20». Ексклюзивна передпрем’єра нового відео також відбудеться в рамках Atlas Weekend 2019.

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