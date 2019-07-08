Спойлер: це точно не Джордж Клуні

Ще до самих хрестин свого первістка Арчі Меган Маркл та принц Гаррі хотіли залишити імена його хрещених батьків у таємниці. Мабуть, ідея належала саме герцогині Сассекській, яка любить порушувати королівські традиції. Британські піддані знову були невдоволені подібними нововведеннями. Тому ЗМІ почали самі з’ясовувати, хто ж саме став хрещеними малюка Арчі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram sussexroyal 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лише одне відомо точно. Хрещеним батьком пара не взяла актора Джорджа Клуні. Незважаючи на їхню близьку дружбу з Меган Маркл, Клуні не збирався ставати хрещеним. На запитання журналістів він віджартувався, мовляв ледве справляється з роллю батька.

Можливим хрещеним королівського нащадка Арчі називають Чарльза ван Страубензі, шкільного друга Гаррі. Саме до нього у день народження Меган Маркл пара поїхала на весілля. Там герцогу Сассекському дісталася роль шафера. Ще одним аргументом є те, що брат Чарльза Том є хрещеним маленької Шарлотти, доньки принца Вільяма.

А ось роль хрещеної ймовірніше всього дісталася няні принца Гаррі Тігго Петтіфер. Після смерті принцеси Діани вона стала дуже важливою людиною у житті герцога Сассекського. Саме їй одній з перших Гаррі представив Меган Маркл. Окрім того, обидва британських принца є хресними синів Тігго.

Цікаво, кому ж все таки дісталася почесна роль хрещених маленького Арчі. Меган Маркл та принц Гаррі стали особливо скритними останнім часом.

Фото: Getty Images

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