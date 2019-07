Виконавці хіта Sweater Weather презентують в Україні масштабний проект

Американська рок-група The Neighbourhood у лютому приїде до Києва з оновленою програмою. Хлопці вистрілили у 2012 році із синглом Sweater Weather, а чорно-білий кліп на цю пісню наразі налічує більше 309 мільйонів переглядів. Пам’ятаєте його?

4 лютого 2020 року в київському Палаці Спорту Джессі Разерфорд і компанія продемонструють свій потенціал. Протягом 2017 і 2018 років хлопці випустили багато матеріалу: міні-альбоми Hard і To Imagine. Слідом – повноформатні альбоми The Neighbourhood та Ever Changing. Складіть назви – і отримаєте меседж від рок-музикантів: Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing: складно уявити, що The Neighbourhood взагалі зміняться. Фанатів чекає музична еклектика: грув, хіп-хоп, гімни та мелодії у стилі цієї групи.

«Зараз люди рідко приділяють багато часу якійсь одній групі або жанру. Тому ми вирішили зробити щось, що утримає слухача з The Neighbourhood надовго», – розповідають виконавці. – Зараз ми робимо абсолютно іншу музику, і це цілком прийнятне безумство».

Забронюйте для себе 4 лютого 20:00, щоб насолодитися музичним «божевіллям». Продаж квитків розпочнеться з 12 липня о 10:00.

