Як не посваритися у процесі підготовки до свята

Коли до свята залишаються лічені тижні, нерви завжди на межі. І не дивно, що в цей час наречений і наречена можуть сваритися частіше, ніж зазвичай, відстоюючи своє бачення організації заходу. Це нормально. Однак навіщо псувати собі й коханій людині настрій перед такою важливою подією? Сварок і суперечок можна уникнути! Як це зробити, G.SPACE розповіла Саша Дергоусова, засновник весільного агентства Dergousova agency.

– Від самого початку ви маєте сісти разом і обговорити, яким ви бачите своє ідеальне весілля. Як воно має проходити, що для вас головне: яка картинка у нареченого, яка – у нареченої, яка – у батьків. Щоб не було таких моментів, наприклад, все вирішили: «купляємо смачний хліб!»

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– А потім виявиться, що для когось «смачний хліб» – це батон, для когось – багет, а для когось і взагалі український. Ви повинні відразу домовитися про поняття, які для вас по-справжньому важливі.

– Слід обговорити основні моменти. Наприклад, те, для чого ви робите це весілля. Хоч як би це дивно прозвучало, дуже часто ми думаємо, що робимо весілля для себе, а підсвідомо хочемо догодити батькам, «від нас усі чекають…», або «нам статус не дозволяє…». Насправді це все неправильно! Ви маєте орієнтуватися лише на себе. Тому що цей день – він тільки ваш!

– Решта моментів уже будуть у процесі вирішуватися легко. Адже ви будете тримати в голові єдину картинку, чітку мету, і знати, як її досягти.

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– Сприймайте все спокійно. Дуже важливо домовлятися, не накопичувати образи, не мовчати. Коли всі говорять однією мовою, усім все зрозуміло, немає жодних інтриг і недомовок – все вирішується дуже легко!

– Ну і останнє. Не потрібно реагувати на все надто емоційно, робити з мухи слона, накручувати себе. Ви потім шкодуватимете! Це життя, може статися все що завгодно, щось може піти не за планом. Це все життєві ситуації, і вони вирішувані. Якщо ви станете до всього ставитися з усмішкою – все буде класно!

– Найголовніше – кохайте одне одного, до всього ставтеся філософськи й позитивно. Життя прекрасне, і треба в усьому бачити лише хороше!