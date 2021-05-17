На ВДНГ «оселяться» нові динозаври

Унікальна для України розважально-освітня виставка-парк «Планета динозаврів» — одна з найбільших експозицій, яку цього літа можна буде побачити на ВДНГ. Її буде відкрито для відвідувачів Експоцентру уже 15 травня.

«Планета динозаврів» — це унікальне поєднання розваг та наукового музею просто неба. Над створенням експонатів для експозиції працювали вчені з музеїв природознавства Аргентини, Польщі, Китаю та США. Завдяки досконалому вивченню питання та підтримці анатомів, палеонтологів й істориків, головному креатору та ідейному натхненнику парка Дану Фіроу вдалося відтворити максимально реалістичні умови життя доісторичних істот.

У парку можна буде побачити аніматроні моделі динозаврів, доісторичних птахів та летючих рептилій, що колись населяли Землю. Усі вони виконані в реальному розмірі та розміщенні в тих умовах, що панували на планеті за часи їхнього існування — це і є головна гордість парку. На відміну від численних дино та драконопарків, «Планета Динозаврів» не просто показує відвідувачам макети динозаврів, тут намагаються повністю перенести гостей парку на 245 мільйонів років тому — зануритися у дикий ліс, повний сюрпризів та небезпечних несподіванок.

Гості «Планети динозаврів» дізнаються про історію таємничої Мезозойської ери та побувають у всіх її періодах: тріасовому, юрському, крейдяному. Для зручності парк розділять на декілька тематичних зон.

У таємничих садах зберуть дивовижні рослини, більшість з яких вже не є частиною нашого світу, або зустрічаються на Землі надзвичайно рідко.

Серед зони з динозаврами розмістять таких знаменитих істот, як Тиранозавр-Рекс, Трицератопс, Алозавр, Спинозавр, Брахіозавр, тощо. Гості парку зможуть дізнатися, чим відрізняються хижаки та травоїдні динозаври й відкриють для себе чимало цікавих фактів.

Подивитися на птахів Мезозойської ери можна буде піднявшись на підвісні мости, з них відкриється вид на дивовижних летючих рептилій, що населяли планету впродовж трьох епох.

В ері вулканів та комет розмістять справжній вулкан та залишки комети в кратері, а також розкажуть про те, як один удар комети закінчив еру панування динозаврів та спричинив ядерну зиму, розпочавши новий цикл існування Землі.

У зоні з розкопками, можна буде приміряти роль палеонтолога, спробувати розкопати 4 великих скелети та сфотографуватися на згадку всередині двометрової голови Тиранозавра. Утім зробити яскраві фото можна буде й у розважальній зоні — тут розмістять шістьох динозаврів, яких вже приборкано співробітниками парку та на яких можна покататися верхи.

Для наймолодших гостей на «Планеті динозаврів» підготують добірку в понад 40 розмальовок з динозаврами, шоу-програму з виступом дино-рок-гурту, а також розмістять великий надувний батут.

Локація працюватиме з дотриманням усіх карантинних норм та рекомендацій МОЗ та ВОЗ.

З 15 травня виставка-парк «Планета динозаврів» працюватиме на ВДНГ щоденно з 10:00 до 20:00. Вартість квитків — від 130 грн (понеділок-вівторок), від 170 грн (середа-неділя).

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