Вихідні у червні 2021: скільки будемо відпочивати?
Радісна новина для всіх, кому було мало травневих вихідних. У перший місяць літа жителів України чекає менше робочих днів і більше часу на відпочинок. Скільки вихідних у червні в 2021? Готуйте купальники і замовляйте квитки на відпочинок, адже Трійця і День Конституції України подарували нам по одному додатковому вихідному.
В 2021 році Трійця припадає на 20 червня, а значить субота – неробочий день. День Конституції відзначається 28 числа, в день її ратифікації в 1996 році. І це теж офіційний вихідний.
Вихідні червня:
5 і 6 – субота, неділя,
12 і 13 – субота і неділя,
19 – 21 – субота, неділя, понеділок,
26 – 28 – субота, неділя, понеділок.
Ще є час спланувати свій ідеальний відпочинок, переключитися, надихнутися і привітати близьких з професійними святами. А їх в червні буде чимало:
1 червня – Всесвітній день батьків, День захисту дітей,
5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища,
6 червня – День працівників місцевої промисловості, День журналіста,
9 червня – Міжнародний день друзів,
13 червня – День працівників легкої промисловості,
14 червня – Всесвітній день донора,
18 червня – День дільничного інспектора поліції,
19 червня – День фермера України,
20 червня – День медичного працівника, День батька,
25 червня – День митної служби України, Міжнародний день моряка,
27 червня – День молоді, Всесвітній день рибальства.
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