Анатомічне сафарі: повернення шокуючої виставки справжніх тіл

Цьогоріч в експозиції «Всесвіту тіла» можна ознайомитися із тваринами-гігантами

30 жовтня в київському ВДНГ відкриють всесвітньо відому виставку Ґунтера фон Гаґенса «Всесвіт тіла: Всередині тварин». Вона складатиметься з понад ста експонатів – це справжні тіла тварин-гігантів: жителів пустелі, джунглів та океану. Під час перегляду експозиції ви вивчите будову м’язів, кісток, кровоносної та нервової систем реальних слона, жирафа, верблюда, страуса, північного оленя, велетенського кальмара, приматів і навіть людини.

Минулого року науково-пізнавальна виставка «Всесвіт тіла: Цикл життя» шокувала українців. Побачити тіла справжніх людей, збережені за допомогою особливого методу бальзамування – пластинації – з’їжджалися з усіх куточків країни. Цього року організатори привезуть із Німеччини не менш захопливу експозицію – тіла тварин. Завдяки унікальності експонатів кожний відвідувач зможе роздивитися всі системи організму у тривимірному вигляді.

У четвертому павільйоні ВДНГ ви на власні очі побачите те, чого не покажуть у жодному зоопарку чи музеї. Оціните серце бика, яке в п’ятеро більше за людське, дізнаєтеся, чому страуси – найшвидші бігуни, яка особливість північних оленів допомагає їм вижити взимку та на що здатен язик жирафа. На гостей експозиції також чекатиме феєричний експонат – тіло реальної людини.

Оригінальна ідея анатомічної виставки в Ґунтера фон Гаґенса з’явилася, коли для його Інституту пластинації вперше пожертвували тіло горили з німецького зоопарку. А потім іще й жирафа та слона. Поповнювати експозицію з роками вдавалося завдяки участі у ветеринарних програмах та співпраці із зоопарками. Варто зазначити, що всі тварини, чиї тіла використали для створення виставки, померли природною смертю.

Анджеліна Воллі, кураторка виставки «Всесвіт тіла: Всередині тварин», дружина Ґунтера фон Гаґенса:

«Тільки над жирафом ми працювали понад два роки. Я з неймовірним захопленням спостерігаю, як відвідувачі ретельно вивчають кожен експонат, не приховують свого здивування та помічають, скільки схожого в нас – людей – із тваринами. Виявляється, досить лише заглянути під нашу шкіру».

«Всесвіт тіла: Всередині тварин» створено для того, щоби привернути увагу людей до зменшення популяції тварин, а школярів та студентів заохотити до кар’єри в науково-дослідній сфері. Усі пластиновані тварини доповнені інформаційними стендами, які доступно розкажуть про цінність кожного виду для людства.

Для безпеки відвідувачів на території виставки діятиме масковий режим, проводитимуть температурний скринінг, а також у залах будуть встановлені санітайзери. Крім того, організатори H2D Exhibition мають намір виконувати всі затверджені норми щодо кількості відвідувачів на метр квадратний залежно від епідеміологічної ситуації в країні.

В тему:

Роботи — велетні, лазертаг та пейнтбол: гід роботопарком ВДНГ