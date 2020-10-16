Роботи — велетні, лазертаг та пейнтбол: гід роботопарком ВДНГ

На ВДНГ прибули справжні велетні. Висота нових моделей роботів, яких уже можна побачити у роботопарк на території Експоцентру сягає 6 метрів

Виставка «Повстання роботів» працює на території ВДНГ з середини серпня. Мешканці робопарку — інопланетні механічні велетні, тіла яких вкриті металом та безліччю космічних бойових знарядь. 10 металевих звитяжних воїнів увесь цей час знайомилися з гостями роботопарку та особисто запрошували тих випробувати інтерактивні робозони та решту розваг, які уже включено у квиток до парку.

Таким чином, кінець літа та початок осені гості ВДНГ та їхні діти змогли провести з іонними бластерами в зоні лазертагу, знешкоджуючі космічних супротивників у пейнтбольному тирі, намагаючись перемогти роботів на ринзі та за фантастичними розмальовками. Проте цього тижня життя у парку стало ще цікавішим! До міцної десятки роботів приєдналися й інші, більш удосконалені моделі. Їхній зріст дійсно дивує, адже ці роботи такі високі, що дітвора на їхньому фоні виглядає зовсім крихітною. Побачити гігантських роботів та зробити з ними фото на пам’ять можна на ВДНГ до 1 листопада, далі парк відправиться до інших країн. З якими саме роботами можна познайомитись в робопарку на ВДНГ? Розповідаємо!

Бронкерсон Р-264

Зріст — 6,1 метра. Вага — 2,3 тони

Швидкість пересування: 20 км/год

Вміє літати. Окрім бойової зброї має вбивчі кулаки

Прибув на Землю 147 мільйонів років тому

Бронкерсон учасник усіх визвольних та захисних операцій. Вважається одним із лідерів роботів. У його металеве тіло вбудовані іонний бластер та енергетичну сокиру. Ладен зруйнувати навіть космічний корабель.

Ваксанарус Р-238

Зріст — 5,7 метрів. Вага — 4,6 тонни

Швидкість пересування: 67 км/год

Прибув на Землю 159 мільйонів років тому

Один із найстаріших роботів, що існують на планеті Земля. Завдяки гарному бойовому оснащенню без роздумів кидається у будь-який бій й тим самим надихає інших роботів. Має плазмову гармату та кулемет на правій руці, ракетниці на плечах, меч із титану, молот та гарпун у лівій руці.

Драмбот Р-534

Зріст — 2,95 метра, вага — 1,9 тонни

Швидкість пересування: 45 км/год

Прибув на Землю 57 мільйонів років тому

Драмбот має унікальний набір бойових знарядь та навичок. Зокрема, робот відомий нечуваною витривалістю в бою. Має іонний бластер, енергетичний меч та лазерну гвинтівку. У минулому — активний учасник будівництва бункеру для підпілля роботів.

Бартарион Р-591

Зріст — 2,85 метра, вага — 4,5 тонни

Швидкість пересування: 45 км/год. Роборятівник.

Прибув на Землю 52 мільйонів років тому

Бартарион рятує поранених роботів та надає їм першу допомогу під час космічних боїв. Має щит та подвійний клинок. Для особистого захисту у корпусі робота вбудована космічна гармата, яка має вбивчу силу на коротких відстанях та руйнівну на довгих.

Флайдрон Р-511

Зріст — 3 метра, вага — 2,9 тонни

Швидкість пересування: 35 км/год

Прибув на Землю 28 мільйонів років тому

Головна особливість цього робота — вбудований дрон, що може сканувати та передавати зображення в радіусі трьох кілометрів. У корпусі Флайдрона вбудовано бластер та два двоствольні лазерні пістолети. Робот гарно бігає і володіє чорним поясом з карате, це дозволяє йому здолати будь-якого супротивника.

Штормсонік Р-572

Зріст — 2,9 метра, вага — 3,4 тонни

Швидкість пересування: 28 км/год

Прибув на Землю 27 мільйонів років тому

Зносить усе на своєму шляху. Устояти перед цим роботом не може жоден супротивник. У корпусі Штормсоніка вбудовані енергетичні кувалди та плазмові ракетні установки.

Рордж Р-569

Зріст — 2,85 метра, вага — 4,1 тонни

Швидкість пересування: в режимі 74 км/год

Прибув на Землю 57 мільйонів років тому

Завдяки вмінню літати може вести бій з неба. Має нескінченну кількість бластерів, вбудованих в корпус, якими може стріляти у всі сторони одночасно. Якщо бій відбувається уночі, атака цього робота скоріше нагадує яскраве сонце.

Трансмоніка Р-547

Зріст — 3 метра, вага — 1,5 тонни

Швидкість пересування: 67 км/год

Прибула на Землю 34 мільйонів років тому

Робожінка, яка вміє розвивати неабияку швидкість. У її корпусі вбудовано ракетні установки, мечі та кулемети, що допомагають Трансмоніці бути гідною суперницею в бою.

Актагон Р-579

Зріст — 2,5 метра, вага — 3,9 тонни

Швидкість пересування: 15 км/год

Прибув на Землю 38 мільйонів років тому

30 мільйонів років тому потрапив у полон до армії рептилоїдів з сусідньої галактики, але з часом Актагону вдалось втекти. Травми, отримані роботом у боях, виявилися несправними, тому тепер він пересувається з паличкою. У боях використовує променеві гранати, ракетну установку та енергетичну сокиру, якими оснащена його металева броня.

Фристар Р-563

Зріст — 3 метра, вага — 1,8 тонни

Швидкість пересування: 55 км/год

Прибула на Землю 45 мільйонів років тому

Ще одна гаряча «штучка», що просто обожнює масштабні бої. Адже саме там Фристар може проявити всі свої вміння та використати все бойове знаряддя. Серед її арсеналу можна знайти двосічний меч, титановий півмісяць-щит, з вбудованим кріовипромінювачем. Також має аргонові бластери, вбудовані у кисті рук. Краще не потрапляти на очі цій вбивчій крихітці. Роботесса надає перевагу самотнім прогулянкам гірським серпантином.

Для максимально реалістичного занурення у фантастичне життя роботів, гостям парку також пропонують взяти участь у справжньому космічному бою. Про відважне минуле розповідають уламки машин, а з обов’язковим інструментом лазерних боїв — бластером, який у парку можна випробувати безкоштовно — навіть дорослі можуть відчути себе учасниками справжньої фантастичної пригоди.

Роботопарк працює щодня з 10:00 до 21:00. Потрапити на виставку можна до 1 листопада.

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