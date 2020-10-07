Яким воно було – «Літо на ВДНГ»: Підводячи підсумки

Цього сезону парки та зони відпочинку просто неба набули неабиякої цінності для киян. Карантин змінив наше повсякденне життя, вплинув на індустрію розваг і залишив без масових заходів та фестивалів цього літа весь світ.

Після тривалої самоізоляції одним із перших з карантину вийшов Національний комплекс «Експоцентр України». Сезонний парк розваг «Літо на ВДНГ» відкрився 14 травня.

Протягом чотирьох місяців 17 розважальних локацій допомагали ВДНГ утримувати вже традиційний статус найбільш відвідуваного дозвіллєвого майданчика Києва. Всього за період роботи проєкту «Літо на ВДНГ» цього року Експоцентр отримав понад 1 750 000 відвідувачів.

«На 2020 рік у нас були грандіозні плани: відновити освітлення на більшій частині території, відремонтувати один з басейнів та фонтан за концерт-холом, оновити електромережу одного з павільйонів. І звісно запустити наш сезонний масштабний проєкт “Літо на ВДНГ”. Однак з перших днів березня стало зрозуміло, що головна задача цього року — зберегти на плаву ВДНГ разом з командою», — розповідає генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін. — «Дійсно, цей сезон був, мабуть, найскладнішим в історії сучасного ВДНГ. На початку карантину нам навіть довелося вжити екстрених заходів і вдатися до тимчасового скорочення команди та зарплат. Ми не знали чого очікувати далі, тож готувалися до найгіршого. На щастя, наші песимістичні прогнози не втілилися у життя. Тож влітку ми змогли активно розпочати новий сезон».

Найпопулярнішими локаціями за рейтингом відвідуваності стали фентезі-парк «Живі дракони і чарівні дерева» (28 тисяч гостей), простір сімейного відпочинку Kacheli (25 тисяч), контактний зоопарк Animal Park (15 тисяч), мотузковий парк Sky Park (13 тисяч) та зона розваг Kid City (12 тисяч). Тисячі відвідувачів також проводили час у Саду Гамаків та Пікнік Саду. Неабиякою популярністю користувалися також велопрокати та прокат електротранспорту на території комплексу.

Цього сезону на ВДНГ з’явилися також пізнавальні екскурсії історичними місцями Експоцентру. За словами команди, головна ідея такої активності — допомогти гостям більше дізнатися про улюблене місце дозвілля, пізнати його таємниці, а також ближче познайомитися з його історією та сьогоденням. Під час екскурсії можна відвідати давно зачинені павільйони та локації, серед них оранжерея, вугільна шахта та ротонда головного павільйону ВДНГ.

«Попри кризу територія ВДНГ продовжує свій розвиток та реновацію. Так нещодавно ми ініціювали масштабну благодійну акцію під назвою “Вхід до змін”. Її мета полягає у тому, щоб залучити до реконструкції павільйонів та загального доброустрію комплексу всіх небайдужих гостей Експоцентру. Відтепер потрапити на територію ВДНГ можна двома способами — безкоштовно, як і раніше, або скориставшись відповідним пропускним пунктом “Вхід до змін”. Обираючи останній — гості комплексу зможуть зробити внесок на розвиток Експоцентру, адже ВДНГ не фінансується з державного бюджету» і таким чином підтримати улюблене місце відпочинку фінансово», — додає Євген Мушкін.

Ще одна цікава ініціатива, що стартувала цього сезону на ВДНГ — підписання Меморандуму про партнерство з компанією RE-leaf PAPER, що займається екологічним виготовленням паперу з сухого листя. Аби продемонструвати, що в сучасному світі виготовлення паперу можливе без вирубування дерев, опале листя з дерев, що ростуть на території ВДНГ, буде передаватися для виготовлення паперу та картону за унікальною екотехнологією.

Завершили літній сезон на ВДНГ відкриттям Музею Науки за підтримки Малої академії наук України. Тут можна покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та 60-кілограмовий кристал, скласти з атомів воду у доповненій реальності та дізнатися, як побудований організм людини. Загалом для відвідувачів тут створили понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій.

Вже незабаром на ВДНГ розпочне свою роботу найбільший у країні парк-фестиваль зимових розваг «Зимова країна» — старт сезону запланований на 12 грудня.

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