Буде крута Birthday Party: Куражу виповнюється 5 років! Програма вечірки

Куражу виповнюється 5 років й організатори івенту запрошують провести вихідні в святковому настрої! Що будемо робити? Веселитися! Коли? 10-11 жовтня! Де куражимося на честь ювілею? У 19-му павільйоні ВДНГ! І ще одна важлива новина – вхід в костюмах в ці дні безкоштовний

Вже п’ять років поспіль Кураж наповнює наші життя святом та добром. Цього разу у свій день народження Кураж підготував багато сюрпризів: конкурс костюмів (Номінації: сімейна, доросла(соло), дитяча, собаки, найбільш креативна маска) із зірковим журі, благодійна лотерея, розіграш Кураж-боксу з Кураж ID та сертифікатами і подарунками від друзів та партнерів Куражу — Aperol, G.Bar, Цирюльник, Sneaker Mate, Love Space, Miniso та інших. В суботу з 19:00 до 23:00 в Rotten Ambar пройде вечірка Vogue-Beats Day Party x Кураж з перфомансом від HOBOSS Live, MC, джемами і сюрпризами.

Також протягом вихідних: квітковий ярмарок від Кловського Саду та Florest Farm, атракціони, натуральні вина, танцювальні майстер-класи та найкраща денна вечірка у Києві.

Серед зіркових продавців на барахолці Alyona Alyona, Катерина Малюкова, Варвара Барто, а також Ксенія Шнайдер із знижками на одяг свого бренду до 90%.

Серед активностей на Куражі:

Безкоштовне Колесо огляду від Pepsi

Атракціон Лавиця

Атракціон Екстрім

Зона тату: тату на вибір (400-600 грн) + безкоштовне татуювання «Будь любым»

Ретро-автомати

Зона швидких весіль (благодійний внесок від 50 грн)

Виставка анімованих плакатів

Танцювальний майстер-клас від Дані Демехіна

Тусовка собак у костюмах

Автомат віртуальної реальності, кікер, настільний теніс, баскетбол

Зона святкового гриму

Дитяча кімната: няні, слайм, читання, майстер-класи

моно-послуги від G.bar на Куражі. Тут також допоможуть гостям перевтілитися в різні образи перед конкурсом костюмів прямо на майданчику. В корнері G.bar можна зробити ugly make з темними губами, широкими стрілками або флеш-татуюваннями

Цирюльникъ — стрижуть на Куражі за довільний внесок

Take a cat — безкоштовно забрати собі пухнастого друга і подарувати йому новий будинок.

Завдяки Артхаус Трафік на Куражі знову буде

відкрито кінотеатр

Субота, 10.11:

12:30 Червона черепаха / La tortue rouge

14:00 Це лише кінець світу / Juste la fin du monde

15:45 Мої думки тихі

17:30 Портрет дівчини у вогні / Portrait de la jeune fille

19:30 Спекотні літні ночі / Hot Summer Nights

21:40 Паразити / 기생충

Неділя, 11.11:

12:30 Друзі / Les deux amis

14:15 Не хвилюйся, він далеко не піде / Don’t Worry He Won’t Get Far on Foot

16:20 Зелена книга / Green Book

18:30 Керол / Carol

20:30 Мій король / Mon roi



А також гостей чекає святковий

лайн-ап:

Субота, 10.11:

13:00 Suga4ka

15:00 Іван Барбул aka Barbulone

17:00 Katro Zauber

19:00 Pavel Plastikk

21:00 Smailov

Неділя, 11.11:

13:00 Gram on vinyl

15:00 Pantileev

17:00 Daria Kolomiec

19:00 Lunni

21:00 Yura Denisenko

Івент проводиться з дотриманням усіх норм безпеки:

захід на свіжому повітрі з антисептичними засобами на кожному кроці

дистанція між шезлонгами та пуфами — 1,5 м

дезінфекція всіх поверхонь спільного користування кожні 2 години

індивідуальні набори для майстер-класів та безконтактні активності

обмежена кількість людей, які можуть одночасно знаходитись на заході

температурний скринінг та загальні санітарні норми

співробітники, які слідкують за дотриманням норм та дистанції

регульована кількість людей на барахолці в ангарі

вхід до вбиралень та павільйону лише в масках

спеціальні бокси для збору масок та рукавиць для їх подальшої правильної утилізаціїї

Усі деталі ви знайдете на сторінках Куражу в Facebook та Instagram.

Квитки можна придбати тут або на касі при вході (бажано використовувати безконтактну оплату). Також діятимуть квитки, придбані на скасовані заходи, та Кураж ID, а вхід у костюмі в неділю — безкоштовний. При оплаті карткою Mastercard відвідувачі отримують 15% знижку.

Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним та іменинникам вхід безкоштовний.

