Буде крута Birthday Party: Куражу виповнюється 5 років! Програма вечірки
Куражу виповнюється 5 років й організатори івенту запрошують провести вихідні в святковому настрої! Що будемо робити? Веселитися! Коли? 10-11 жовтня! Де куражимося на честь ювілею? У 19-му павільйоні ВДНГ! І ще одна важлива новина – вхід в костюмах в ці дні безкоштовний
Вже п’ять років поспіль Кураж наповнює наші життя святом та добром. Цього разу у свій день народження Кураж підготував багато сюрпризів: конкурс костюмів (Номінації: сімейна, доросла(соло), дитяча, собаки, найбільш креативна маска) із зірковим журі, благодійна лотерея, розіграш Кураж-боксу з Кураж ID та сертифікатами і подарунками від друзів та партнерів Куражу — Aperol, G.Bar, Цирюльник, Sneaker Mate, Love Space, Miniso та інших. В суботу з 19:00 до 23:00 в Rotten Ambar пройде вечірка Vogue-Beats Day Party x Кураж з перфомансом від HOBOSS Live, MC, джемами і сюрпризами.
Також протягом вихідних: квітковий ярмарок від Кловського Саду та Florest Farm, атракціони, натуральні вина, танцювальні майстер-класи та найкраща денна вечірка у Києві.
Серед зіркових продавців на барахолці Alyona Alyona, Катерина Малюкова, Варвара Барто, а також Ксенія Шнайдер із знижками на одяг свого бренду до 90%.
Серед активностей на Куражі:
- Безкоштовне Колесо огляду від Pepsi
- Атракціон Лавиця
- Атракціон Екстрім
- Зона тату: тату на вибір (400-600 грн) + безкоштовне татуювання «Будь любым»
- Ретро-автомати
- Зона швидких весіль (благодійний внесок від 50 грн)
- Виставка анімованих плакатів
- Танцювальний майстер-клас від Дані Демехіна
- Тусовка собак у костюмах
- Автомат віртуальної реальності, кікер, настільний теніс, баскетбол
- Зона святкового гриму
- Дитяча кімната: няні, слайм, читання, майстер-класи
- моно-послуги від G.bar на Куражі. Тут також допоможуть гостям перевтілитися в різні образи перед конкурсом костюмів прямо на майданчику. В корнері G.bar можна зробити ugly make з темними губами, широкими стрілками або флеш-татуюваннями
- Цирюльникъ — стрижуть на Куражі за довільний внесок
- Take a cat — безкоштовно забрати собі пухнастого друга і подарувати йому новий будинок.
Завдяки Артхаус Трафік на Куражі знову буде
відкрито кінотеатр
Субота, 10.11:
12:30 Червона черепаха / La tortue rouge
14:00 Це лише кінець світу / Juste la fin du monde
15:45 Мої думки тихі
17:30 Портрет дівчини у вогні / Portrait de la jeune fille
19:30 Спекотні літні ночі / Hot Summer Nights
21:40 Паразити / 기생충
Неділя, 11.11:
12:30 Друзі / Les deux amis
14:15 Не хвилюйся, він далеко не піде / Don’t Worry He Won’t Get Far on Foot
16:20 Зелена книга / Green Book
18:30 Керол / Carol
20:30 Мій король / Mon roi
А також гостей чекає святковий
лайн-ап:
Субота, 10.11:
13:00 Suga4ka
15:00 Іван Барбул aka Barbulone
17:00 Katro Zauber
19:00 Pavel Plastikk
21:00 Smailov
Неділя, 11.11:
13:00 Gram on vinyl
15:00 Pantileev
17:00 Daria Kolomiec
19:00 Lunni
21:00 Yura Denisenko
Івент проводиться з дотриманням усіх норм безпеки:
- захід на свіжому повітрі з антисептичними засобами на кожному кроці
- дистанція між шезлонгами та пуфами — 1,5 м
- дезінфекція всіх поверхонь спільного користування кожні 2 години
- індивідуальні набори для майстер-класів та безконтактні активності
- обмежена кількість людей, які можуть одночасно знаходитись на заході
- температурний скринінг та загальні санітарні норми
- співробітники, які слідкують за дотриманням норм та дистанції
- регульована кількість людей на барахолці в ангарі
- вхід до вбиралень та павільйону лише в масках
- спеціальні бокси для збору масок та рукавиць для їх подальшої правильної утилізаціїї
Усі деталі ви знайдете на сторінках Куражу в Facebook та Instagram.
Квитки можна придбати тут або на касі при вході (бажано використовувати безконтактну оплату). Також діятимуть квитки, придбані на скасовані заходи, та Кураж ID, а вхід у костюмі в неділю — безкоштовний. При оплаті карткою Mastercard відвідувачі отримують 15% знижку.
Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним та іменинникам вхід безкоштовний.
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