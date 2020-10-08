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Буде крута Birthday Party: Куражу виповнюється 5 років! Програма вечірки

Куражу виповнюється 5 років й організатори івенту запрошують провести вихідні в святковому настрої! Що будемо робити? Веселитися! Коли? 10-11 жовтня! Де куражимося на честь ювілею? У 19-му павільйоні ВДНГ! І ще одна важлива новина – вхід в костюмах в ці дні безкоштовний

Вже п’ять років поспіль Кураж наповнює наші життя святом та добром. Цього разу у свій день народження Кураж підготував багато сюрпризів: конкурс костюмів (Номінації: сімейна, доросла(соло), дитяча, собаки, найбільш креативна маска) із зірковим журі, благодійна лотерея, розіграш Кураж-боксу з Кураж ID та сертифікатами і подарунками від друзів та партнерів Куражу — Aperol, G.Bar, Цирюльник, Sneaker Mate, Love Space, Miniso та інших. В суботу з 19:00 до 23:00 в Rotten Ambar пройде вечірка Vogue-Beats Day Party x Кураж з перфомансом від HOBOSS Live, MC, джемами і сюрпризами.

Також протягом вихідних: квітковий ярмарок від Кловського Саду та Florest Farm, атракціони, натуральні вина, танцювальні майстер-класи та найкраща денна вечірка у Києві. 

Серед зіркових продавців на барахолці Alyona Alyona, Катерина Малюкова, Варвара Барто, а також Ксенія Шнайдер із знижками на одяг свого бренду до 90%.

Серед активностей на Куражі:

  • Безкоштовне Колесо огляду від Pepsi 
  • Атракціон Лавиця
  • Атракціон Екстрім 
  • Зона тату: тату на вибір (400-600 грн) + безкоштовне татуювання «Будь любым»
  • Ретро-автомати
  • Зона швидких весіль (благодійний внесок від 50 грн)
  • Виставка анімованих плакатів
  • Танцювальний майстер-клас від Дані Демехіна
  • Тусовка собак у костюмах
  • Автомат віртуальної реальності, кікер, настільний теніс, баскетбол
  • Зона святкового гриму
  • Дитяча кімната: няні, слайм, читання, майстер-класи
  • моно-послуги від G.bar на Куражі. Тут також допоможуть гостям перевтілитися в різні образи перед конкурсом костюмів прямо на майданчику. В корнері G.bar можна зробити ugly make з темними губами, широкими стрілками або флеш-татуюваннями
  • Цирюльникъ — стрижуть на Куражі за довільний внесок 
  • Take a cat — безкоштовно забрати собі пухнастого друга і подарувати йому новий будинок. 

Завдяки Артхаус Трафік на Куражі знову буде

відкрито кінотеатр

Субота, 10.11:

12:30 Червона черепаха / La tortue rouge

14:00 Це лише кінець світу / Juste la fin du monde

15:45 Мої думки тихі

17:30 Портрет дівчини у вогні / Portrait de la jeune fille

19:30 Спекотні літні ночі / Hot Summer Nights

21:40 Паразити / 기생충

Неділя, 11.11:

12:30 Друзі / Les deux amis

14:15 Не хвилюйся, він далеко не піде / Don’t Worry He Won’t Get Far on Foot

16:20 Зелена книга / Green Book

18:30 Керол / Carol

20:30 Мій король / Mon roi


А також гостей чекає святковий

лайн-ап:

Субота, 10.11:

13:00 Suga4ka

15:00 Іван Барбул aka Barbulone

17:00 Katro Zauber

19:00 Pavel Plastikk

21:00 Smailov

Неділя, 11.11:

13:00 Gram on vinyl

15:00 Pantileev

17:00 Daria Kolomiec

19:00 Lunni

21:00 Yura Denisenko

Івент проводиться з дотриманням усіх норм безпеки:

  • захід на свіжому повітрі з антисептичними засобами на кожному кроці
  • дистанція між шезлонгами та пуфами — 1,5 м
  • дезінфекція всіх поверхонь спільного користування кожні 2 години 
  • індивідуальні набори для майстер-класів та безконтактні активності
  • обмежена кількість людей, які можуть одночасно знаходитись на заході
  • температурний скринінг та загальні санітарні норми
  • співробітники, які слідкують за дотриманням норм та дистанції 
  • регульована кількість людей на барахолці в ангарі
  • вхід до вбиралень та павільйону лише в масках
  • спеціальні бокси для збору масок та рукавиць для їх подальшої правильної утилізаціїї

Усі деталі ви знайдете на сторінках Куражу в Facebook та Instagram.

Квитки можна придбати тут або на касі при вході (бажано використовувати безконтактну оплату). Також діятимуть квитки, придбані на скасовані заходи, та Кураж ID, а вхід у костюмі в неділю — безкоштовний. При оплаті карткою Mastercard відвідувачі отримують 15% знижку.

Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним та іменинникам вхід безкоштовний.

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