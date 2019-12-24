REZZ на #SALATPARTY: королева темної техно-сцени вперше в Україні

У ніч із 7 на 8 березня канадська діджейка REZZ виступить у київському клубі Atlas на міні-фесті на честь п’ятиріччя #SALATPARTY.

Це буде перший виступ REZZ в Україні. І це хвилюючий факт, тому що в Україні діджейка народилася і провела раннє дитинство. Відігравши на головних сценах EDM-фестивалів у різних містах і країнах та знайшовши сотні тисяч фанів по всьому світу, Ізабель на одну ніч повертається додому з ексклюзивним клубним шоу.

В 2019 REZZ увійшла в ТОП-5 діджейок світу і стала №1 в Північній Америці за версією рейтингу DjaneTop. Вона — хедлайнер фестивалів Ultra Music Festival та Spring Awakening, учасник Coachella, EDC Las Vegas, Lollapalooza поряд із Martin Garrix, Major Lazer, Diplo, The Chainsmokers, Marshmello, Tiesto та іншими, але музично REZZ займає окрему стилістичну нішу. Вона оригінальна, свіжа та самовпевнена у своїх музичних експериментах, що розширюють межі жанру.

REZZ — трендсеттер у світі електронної танцювальної музики. Її називали проривом року, генієм, королевою темної техно-сцени. Під час live-сетів REZZ переосмислює саме сприйняття музики — глибокі баси змушують тіло вібрувати на тонкій межі між бажанням і напруженням, гіпнотичні візуальні ефекти та фірмові сяючі окуляри переносять слухача за межі відчуттів.

REZZ стане хедлайнером 25-го за рахунком міні-фестивалю #SALATPARTY. Запрошенням цієї артистки, а також технічним шоу зі спецефектами і авторськими візуалізаціями серія подій відзначить 5 років. На одній сцені разом із REZZ виступлять резиденти #SALATPARTY Raft Tone, Leat’eq, ba-Blow, а також запрошені гості Selecta і Retroaerobica.

Міні-фест відбудеться в клубі ‘Atlas 7 березня 2020. З 23:00 до 6:00 музика буде грати на декількох танцполах різного формату.

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