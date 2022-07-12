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Вправи з резинкою на прес від Наталії Гоций

Вправи з резинкою на прес

Як накачати прес за допомогою фітнес-резинок? Всесвітньо відома модель Наталія Гоций в своєму телеграм-каналі @nataliiagotsii показала три вправи з фітнес-резинками для прокачування м’язів преса. Нічого складного, зате ефективність максимальна!

Фігурі Наталії може позаздрити кожна дівчина – підтягнуте тіло, рельєфні м’язи… Тільки все це їй не дісталося у спадок, кожен свій «кубик» Гоций ретельно відпрацьовує на щоденних тренуваннях в залі і вдома. І у своєму телеграм-каналі щедро ділитися з підписниками секретами красивої фігури.

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Ми виділили три вправи на прес з фітнес-резинками (фітнес-еспандером), які можна виконувати вдома. І радимо вже з сьогоднішнього дня додати їх в свою програму тренувань!

Вправа з резинкою на прес. Баланс

Одягаємо резинку на стопи, лягаємо на спину, і розводимо ноги максимально широко, щоб відчувався натяг еспандера. Піднімаємо ноги. Піднімає спину. Робимо «куточок».

Завдання: утримати баланс на сідницях з рівною спиною. Робимо 20 розведень ніг: носочки загинаємо трохи всередину, п’яти вивертаємо назовні.

Вправи з фітнес резинками на прес

Вправа з резинкою на прес. Велосипед

Залишаємося в положенні балансу з минулої вправи, резинка залишається на стопах. Робимо класичний велосипед – підтягує коліна по черзі до грудей. Стежимо, щоб резинка не провисала. Робимо 20 повторень.

Вправи з фітнес резинками на прес

Вправа з гумкою на прес. Розведення

Лягаємо на спину, стопи з резинкою піднімаємо вгору під кутом 90 градусів. Робимо розведення ніг, при цьому виконуємо скручування преса так, щоб руки проходили між ногами. Максимально затискаємо живіт. 20 повторень.

Вправи з фітнес резинками на прес

В ідеалі зробити три кола по 20 підходів кожної вправи. І нехай це не здається вам занадто складним, головне – вибрати резинку потрібної жорсткості. Вона повинна тягнутися без титанічних зусиль, але при цьому і не повинна розтягуватися занадто легко. Якщо ви тільки збираєтеся купити еспандер, обов’язково порадьтеся з консультантом, з вашим тренером і нехай вони підкажуть, якого кольору резинка потрібна саме вам для досягнення максимального результату!

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