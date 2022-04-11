Як самостійно підстригтися в домашніх умовах?

Заради своєї краси дівчата можуть навчитись робити все, що завгодно: манікюр, педікюр, маски для обличчя, епіляцію. А чи можна навчитись стригтися самостійно та бажано рівно? Наша відповідь – звичайно, так! Тож швидше читай наш матеріал, щоб дізнатися всі подробці.

1. Робоче місце для стрижки

Найкраще місце для самостійної стрижки – світла кімната із дзеркалом, а краще навть з двома, щоб контролювати стріжку з усіх сторін. Заздалегідь варто подумати і про прибирання після стрижки. Якщо з вашої підлоги буде складно прибрати маленькі пасма волосся, то краще застелити покриття газетами або плівкою.

2. Інструменти для стрижки

З першого погляду здається, що постригтся можна будь-якими ножницями, проте це не так. Для якісної стрижки інструмент має бути максимально гострим. Краще за все скористатися професійними ножицями та з лезом не довше восьми сантиметрів для зручності. Також вам знадобиться щітка, щоб ретельно розчісати волосся, гребінець для розподілу секцій волосся, а також декілька резинок.

3. Підготовка волосся до стрижки

Волосся краще стригти мокрим, адже сухе почне крутитися, електризуватися. Тому перед стрижкою обов’язково помийте волосяя з шампунем та кондиціонером. Після можна нанести спрей для легкого розчісування. Під час стрижки під рукою добре мати професійноий мультиспрей з водою, щоб змочувати сухе волосся.

Рівне волосся та кінчики

1. Розділи волосся на дві частини;

2. Збери волосся в низькі хвости за допомогою резинки;

3. Прослідкуй, щоб всі пасма волосся були зібрані, а сам хвіст був тугим та гладким;

4. Зав’яжи ще одну резинку над тим місцем, де збираєшся стригти;

5. Тримай ножиці горизонтально та відріж довжину до резинки;

6. Розв’яжи хвости і оціни довжину волосся ззаду через дзеркало. Якщо бачиш якісь нерівності, то може повторити процедуру.

Чубчик

1. Розділи волосся на прямій проділ;

2. Відділи над лобом трикутник з волосся такого розміру, який би чубчик ти хотіла б. Краще почати з меншої кількості і потім збільшувати розмір;

3. Прибери зайве волосся за вуха або закріпи його шпильками так щоб воно не заважало стрижці;

4. Розчеши майбутній чубчик та обріж стільки, скільки хочеш. Пам’ятай, що коли волосся висохне, то чубчик стане ще більш коротким;

5. Тримай ножиці вертикально та пройдись ще раз по чубчику, щоб він виглядав більш легким.

Каскад

1. Зачеши все вологе волосся вперед та закріпи його в тугий хвіст так, щоб він був паралельно підлозі;

2. Закріпи на хвості ще одну резинку в тому місці, де ти не плануєш чіпаті довжину волосся;

3. Відріж волосся, тримая ножиці паралельно обличчю і трохи під кутом до волосся, щоб отримати каскад;

Завдяки такому методу у тебе спереду вийде касад, а ззаду – полуколо.

Також пам’ятай, що коротше твоє волосся, тим складніше його стригти. І як би там не було, найкраща стрижка – стрижка у професіонала.

Фото iStock

Читай також:

Брови 2021: що нового?

Манікюр на весілля 2021: ідеї в фотографіях