Брови 2021: що нового?

Які брови модні у 2021 році? Це запитання, яке в б’юті-індустрії викликає багато обговорення. Адже за останнє десятиліття брови стали ледь не найважливішим елементом у макіяжі. Ти можеш не фарбувати вії, але просто зобов’язана мати доглянуті та укладені брови. Хочеш дізнатися все про модні брови 2021? Тоді читай наш матеріал.

Брови 2021: Мильні брови

Про мило для брів за минулий рік говорила уся б’юті-спільнота. Мовляв, саме мило найкраще фіксує волосинки та не склеює їх. Саме за допомогою цього засобу можна досягти ефекту groomed brows, або «брови скаус». Звичайно, потрібно використовувати спеціальне мило для брів. Адже побутове не дасть хорошого ефекту укладання та висушить твої волосинки. Щоб отримати бажаний ефект, варто лише намочити спеціальну щіточку для брів та натерти її, а потім розчесати нею брови.

Брови 2021: З вологим ефектом

Мода на глянцеві брови повертається у 2021 році. Все, що тобі знадобиться у боротьбі за потрібний ефект, це густий шар прозорого фіксуючого гелю. На темному волоссі вологий ефект буде помітний краще, тому особливо рекомендуємо його брюнеткам. Він зробить очі ще виразнішими та приверне погляд до очей.

Брови 2021: Зачесані вгору

Хочеш, аби брови здавалися ширшими та густішими? Тоді зачеши їх догори. Це найпростіший та найневимушеніший спосіб укладання брів евер. Саме на нього орієнтуються у модних журналах та на показах мод.

Брови 2021: Знебарвлені

Якщо ти смілива та не боїшся експериментів, можеш спробувати знебарвити брови. На таке готова піти не кожна дівчина. Адже знебарвлення личитиме дівчатам зі світлою шкірою і волоссям. Раптом ти все ж наважишся на такий радикальний крок, краще роби це у професіонала, а не в домашніх умовах. Висвітлення брів таке ж складне, як і волосся загалом, та й хімічні склади ближче контактують з чутливою шкірою обличчя.

Брови 2021: М’яке тонування

Останнім часом дівчата намагаються зробити свої брови більш помітними та виразними, фарбуючи їх у темні кольори. Але це неправильно. Адже краще, аби брови були на 1-2 тони світлішими волосся. Так обличчя виглядатиме м’якіше та свіжіше. Особливо цього правила слід дотримуватися блондинкам. Зараз навіть існують спеціальні тонуючі фарби для брів, які додають кольору, але роблять образ більш природним.

Фото: IStock

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