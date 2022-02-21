Манікюр на лютий 2022: ідеї дизайну в фото

Ну як там проходить твоя зима? Ручки, мерзнуть, сохнуть? А ти мастиш їх зволожуючим кремом? Не забувай про активний догляд за ними! І, звичайно, не забувай і про новенький манікюр. З ним твої завжди будуть виглядати доглянутими та жіночними. Вже не знаєш де шукати ідеї? Саме для тебе Новий канал вже зробив підбірку ідей дизайну манікюру на лютий 2022.

Манікюр на лютий 2022:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от petite fashion • lifestyle (@astoldbyalycia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 김포네일 운양동네일 | 미도리네일 (@midorinail_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eden Raz (@edenraz87)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beatrice Mirică (@bm.nailcorner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beatrice Mirică (@bm.nailcorner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PB Nails (@pb_nails_poland)

Фото – iStock

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