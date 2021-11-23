Взуття – одна з найважливіших частин гардеробу будь-якої дівчини. Адже воно розкриває секрети життя своєї власниці. Наприклад, кросівки говорять про практичність, а високий каблук – про бажання свята. Щороку модні дизайнери дивують нас новими тенденціями у взутті на всі сезони. Тому, якщо ти вважаєш себе такою ж любителькою взуття, як відома Керрі Бредшоу з «Секс у великому місті», то неодмінно маєш знати, що саме буде актуально у 2021 році. Новий канал зібрав для тебе наймодніші взуттєві тренди осені та зими 2021-2022.

Модне взуття осінь-зима 2021-2022

Мода 2021 – 2022: Балетки

Якщо ти думала, що після 2000-х балетки більше не актуальні, то помилилася. Адже мода на них знову відродилася. Звісно, цей вид взуття пройшов модернізацію, аби знову опинитися на подіумах модних дизайнерів та у шафах модниць. Наприклад, крім звичного для всіх круглого, популярним став витягнутий прямокутний носок.

Читай також: Мода 2021: які кросівки в тренді цієї осені

Мода 2021 – 2022: Банти й стрічки

Банти та стрічки – аксесуари, які можна використовувати не лише в одязі та волоссі. Вони додають взуттю жіночності та елегантності. Навіть найгрубіші осінні чоботи можуть стати «легшими», якщо зашнурувати їх стрічкою. А шкіряні бантики – цікавий акцент на будь-якому взутті. Це доводять осінні чоботи з колекції Salvatore Ferragamo.

Мода 2021 – 2022: Кросівки

Уявити своє життя без двадцятої пари кросівок зараз просто нереально. Модні дизайнери це розуміють, а тому пропонують і своє бачення практичного взуття. На модних показах можна побачити будь-які варіанти – від культових dad shoes до ugly sneakers і хайтопів.





Мода 2021 – 2022: Високі чоботи

Пам’ятаєш високі чоботи своєї мами? Можеш орієнтуватися на них при виборі. Адже циклічність моди знову повернула в обіг високі чоботи. Чоботи-панчохи й ботфорти представили у своїх осінньо-зимових образах Saint Laurent і Valentino.

Мода 2021 – 2022: Металік

Яскравий стиль диско 80-х вплинув на те, що металік став трендовим цього року. А тому було логічно використати його і у взутті. У холодну пору року металік додає взуттю універсальності та легко поєднується з усіма базовими відтінками у гардеробі.

Мода 2021 – 2022: Кольорова шкіра

Класика класикою, але без кольорового шкіряного взуття цього року просто не можна обійтися. Не обмежуй себе чорним та відтінками коричневого. Спробуй темний зелений чи бордовий або ж поекспериментуй з більш яскравою палітрою.

Мода 2021 – 2022: Челсі

Челсі були однією з найпопулярніших моделей чобітків останні кілька років. Але цього сезону вони зазнали трансформації. Тепер челсі підняли на платформу, що зробило їх ще універсальнішими. Адже тепер у них можна і в дощ, і в сніг.

Мода 2021 – 2022: Ланцюги

Ланцюги стали найактуальнішим акцентом у сезоні осінь-зима 2020/2021. Вони гарно виглядали як на сумках, так і на взутті. Чоботи та туфлі з різноманітними ланцюжками можна побачити в колекціях Burberry, Off-White, Sacai, Nº21.

Мода 2021 – 2022: Kitten heels

Хочеться, щоб було зручно, але без підборів сумуєш? Тоді твій ідеальний варіант – міні-підбори kitten heel. Вони були популярні й раніше – у 2000-х, а тепер знову повернулися на подіуми, а, значить, і на вулиці.

Модне взуття осінь-зима 2021-2022

Мода 2021 – 2022: Вестерн

Цього сезону тематика вестерну продовжується. Вона з’явилася у колекціях модних брендів у черевиках у ковбойському стилі Zimmermann. Blumarine показали чоботи з блискучою бахромою. Ставку на Дикий Захід зробили і в Isabel Marant. А Koche з елементами стилю вестерн продемонстрували біркенштоки.

Фото – vogue.com

Читати також:

Мода 2021: які джинси обрати

Мода 2021: пальто, плащі, тренчі і косухи – трендовий верхній одяг осені