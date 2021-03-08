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Манікюр на 8 березня: ідеї в фотографіях

Манікюр на 8 березня

Який манікюр на 8 березня вибрати? Пристрасний червоний або ніжний з малюнком? Хочеться чогось свіжого і нетривіального, але все нічого класного не траплялося? Ми зібрали для тебе ідеї манікюру на 8 березня. Вибирай прямо зараз або надихайся на щось своє.

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