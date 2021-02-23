Новий каналG.spaceНА СТИЛІМанікюр весни: цікаві ідеї в фото

Манікюр весни: цікаві ідеї в фото

Манікюр 2021: цікаві весняні ідеї в фото

Зміна настрою завжди відображається на манікюрі кожної дівчини. Тому не дивно, що з приходом весни справжні модниці раді змінити строгий манікюр на щось більш яскраве або ніжне. Щоб ти не витрачала свій час та нерви своєї майстрині, ми підготували для тебе ідеї весняного манікюру 2021. Зберігай фото та втілюй ідеї цієї весни!

Фото: IStock

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