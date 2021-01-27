як схуднути після свят

Застілля на свята, постійні перекуси під час карантину… і ось ваги показують додаткові кілограми. Що робити, щоб не повніти вдома? Читай в матеріалі, як скинути зайві кілограми без шкоди для здоров’я.

Найголовніше – це запастися терпінням! Зайвих сантиметрів і кілограмів, набраних під час карантину та свят, позбутися не так просто і не так швидко, як хотілося б. Організм, що звик за останній час до калорійної їжі, не варто травмувати кардинальною зміною раціону харчування. Саме тому не сідайте на жорсткі дієти, не влаштовуйте голодування. Все потрібно робити поступово! Краще перейти на здорове правильне харчування і тоді зайві кілограми зникнуть самі.

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Зверни увагу на їжу, що відновлює та заспокоює шлунок: овочеві супи, каші на молоці та воді. Не забувай про свіжі овочі. А ось від фруктів варто тимчасово відмовитися чи замінити їх сухофруктами. Краще виключити з раціону жирну свинину і яловичину та додати куряче філе та нежирну рибу, обмежити споживання чаю та кави. У період відновлення твій організм споживатиме багато рідини, тому подбай про те, щоб пляшечка з питною водою завжди була під рукою.

Для схуднення використовують ще й розвантажувальні дні, проте з ними треба бути обережним. У жодному разі не «сідай на кефір» і воду. Так ти лише посилиш стрес для організму. Як компромісний варіант – влаштуй «монодієту» на один день. Це означає, що можна їсти якийсь один продукт, в ідеалі – фрукт. Така дієта допоможе організму відновитися після переїдань і надовго зарядить вітамінами. Найбільш корисні для одноденної «монодієти» мандарини, зелені яблука або ківі.

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Звичайно, вага збільшиться, якщо їсти і не рухатися. Спорт збадьорить організм та додасть енергії. Є безліч вправ для ефективних тренувань вдома. Про комплекси для рук, пресу та сідниць ти вже знаєш. Якщо лінь звалила на диван і бажання повноцінно тренуватися нема, радимо робити хоч зарядку – розминку. Але й зі спортом варто знати межу, щоб не травмувати м’язи, які відвикли від фізичних навантажень. Почни з ¼ свого звичного навантаження, потім попрацюй у півсили, і вже з третього заняття можеш тренуватися у звичайному для тебе ритмі! Повір, так ти швидше повернешся у форму!

От і всі секрети! Звісно, позбутися «святкових та карантинних» кілограмів значно складніше, ніж їх набрати, однак за кілька тижнів правильного харчування і тренувань ти легко відновиш форму і почуватимешся комфортно! Хай щастить!

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