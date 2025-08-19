Привітання з 1 вересня: найкраща підбірка

Попереду 1 вересня, День знань. І до цього свята ми підготували привітання для першокласників, випускників, школярів і вчителів. Адже перший дзвінок важливий для кожного з них: для когось він продзвенить вперше, для когось – в останній раз, а хтось просто знову зрадіє, зустрівши на лінійці старих друзів!
Привітання для школярів з 1 вересня:
З Днем знань, учень!
Сьогодні свято твій:
Світ — яскравий і великий —
Ти для себе відкрий!
***
Осені день перший, самий ранній —
Перші з дерев кружляють листи…
Знають цей день все як День знань:
Знову в школу збирайся ти!
***
Вітаємо — День знань:
Дружби, спорту і книг!
Через працю і дерзання
В собі багато покликань
Ти відкрий, учень!
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
Привітання для вчителів з 1 вересня:
Ось знову в школу Ви ідете
В цей вересневий світлий день;
Де Ви натхнення це берете,
За що так любите дітей?
У них вкладаєте всю душу
І, як на світі жить, вчите.
Ніщо Вас, вірим, не примусить,
Лишити діло це святе.
Бо Ви народжені для нього;
Мов діти рідні Вам учні,
Ви їх виводите в дорогу,
У світ, на простори ясні.
Й немає більшої Вам втіхи,
Коли уперше малюки
Долають у науці віхи
Й виводять старанно рядки.
І прагнете Ви їх навчити
Як штурмувати висоту
І що в майбутньому робити,
Щоб вся земля була в цвіту.
І за невтомну працю Вашу
Уклін Вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре Вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість Вам завжди!
***
Перша вчителько,
Уклін наш Вам до землі,
Хай прекрасні будуть дні,
Хай минуть Вас злі,
На важкій шкільний ви ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!
***
Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!
Учителю! Ти йдеш по цій землі
І слід стає твій крок за кроком
Яскравим вогником у сутінках пітьми,
А все життя для тебе є уроком.
Ти бачиш те, що іншим не під силу,
І відповідь даєш на всі “чому?”
Ти не даремно тут, бо серце має крила,
Воно для всіх – віддать його кому?
Маленьким дітям, синьооким і чубатим,
Що ловлять погляд, кожен рух всяк час –
Це щастя вчителя – його багато,
І слід яскравий – вогник не погас.
Привітання для першокласників з 1 вересня:
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий, та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
***
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте тат і мам,
Будьте мудрі й вченні,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок — не майте.
***
Підійшло перше вересня, шляхом до школи
Підеш ти, як досить не ходів ніколи.
І хай же тобі пощастить, мій синок,
Щоб вчився старанно, як тільки би змог.
Щоб школа тобі стала другой родиной,
І щоб ти зростав, мій синочок, щасливим!
До першого класу за руку підемо,
І друзів, і знань, сподіваюсь, знайдемо.
Нехай же щастить на всі шкільні роки,
Щоб з радістю швидко летіли вони!
***
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завади шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п’ятірки.
Привітання для випускників з 1 вересня:
Нехай навчання буде світлим, зоряним,
Нехай вам вдасться більше ще дізнатися,
Щоб навесні вже цього року
Ви іспити змогли всі на «12» здати!
Останній перший дзвоник для декого із вас,
В останнє перше вересня запросить вас у клас.
Випускники, для вас це свято знань прощальне,
І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!
За цей останній рік ви спробуйте найбільше
Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.
Є впевненість, що ми зробили все можливе,
Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!
Фото: iStock
