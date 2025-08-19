Привітання з 1 вересня: найкраща підбірка

Попереду 1 вересня, День знань. І до цього свята ми підготували привітання для першокласників, випускників, школярів і вчителів. Адже перший дзвінок важливий для кожного з них: для когось він продзвенить вперше, для когось – в останній раз, а хтось просто знову зрадіє, зустрівши на лінійці старих друзів!

Привітання для школярів з 1 вересня:

З Днем знань, учень!

Сьогодні свято твій:

Світ — яскравий і великий —

Ти для себе відкрий!

***

Осені день перший, самий ранній —

Перші з дерев кружляють листи…

Знають цей день все як День знань:

Знову в школу збирайся ти!

***

Вітаємо — День знань:

Дружби, спорту і книг!

Через працю і дерзання

В собі багато покликань

Ти відкрий, учень!

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

Привітання для вчителів з 1 вересня:

Ось знову в школу Ви ідете

В цей вересневий світлий день;

Де Ви натхнення це берете,

За що так любите дітей?

У них вкладаєте всю душу

І, як на світі жить, вчите.

Ніщо Вас, вірим, не примусить,

Лишити діло це святе.

Бо Ви народжені для нього;

Мов діти рідні Вам учні,

Ви їх виводите в дорогу,

У світ, на простори ясні.

Й немає більшої Вам втіхи,

Коли уперше малюки

Долають у науці віхи

Й виводять старанно рядки.

І прагнете Ви їх навчити

Як штурмувати висоту

І що в майбутньому робити,

Щоб вся земля була в цвіту.

І за невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

***

Перша вчителько,

Уклін наш Вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть Вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

Учителю! Ти йдеш по цій землі

І слід стає твій крок за кроком

Яскравим вогником у сутінках пітьми,

А все життя для тебе є уроком.

Ти бачиш те, що іншим не під силу,

І відповідь даєш на всі “чому?”

Ти не даремно тут, бо серце має крила,

Воно для всіх – віддать його кому?

Маленьким дітям, синьооким і чубатим,

Що ловлять погляд, кожен рух всяк час –

Це щастя вчителя – його багато,

І слід яскравий – вогник не погас.

Привітання для першокласників з 1 вересня:

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте тат і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте.

***

Підійшло перше вересня, шляхом до школи

Підеш ти, як досить не ходів ніколи.

І хай же тобі пощастить, мій синок,

Щоб вчився старанно, як тільки би змог.

Щоб школа тобі стала другой родиной,

І щоб ти зростав, мій синочок, щасливим!

До першого класу за руку підемо,

І друзів, і знань, сподіваюсь, знайдемо.

Нехай же щастить на всі шкільні роки,

Щоб з радістю швидко летіли вони!

***

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п’ятірки.

Привітання для випускників з 1 вересня:

Нехай навчання буде світлим, зоряним,

Нехай вам вдасться більше ще дізнатися,

Щоб навесні вже цього року

Ви іспити змогли всі на «12» здати!

Останній перший дзвоник для декого із вас,

В останнє перше вересня запросить вас у клас.

Випускники, для вас це свято знань прощальне,

І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!

За цей останній рік ви спробуйте найбільше

Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.

Є впевненість, що ми зробили все можливе,

Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!

