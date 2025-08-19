Що купити в школу 2025: список необхідних речей та приладдя

Зовсім скоро розпочнеться навчасльний рік. Багато дітей розпочнуть навчання офлайн. Для батьків це завжди стресовий період, адже необхідно обійти безліч магазинів та купити усе необхідне. В умовах війни підготовка до школи викликає ще більший страх та стрес, тому ми зібрали список речей, які необхідно купити дитині до школи.

Вірші до 1 вересня 2025: добірка для школярів

Зараз дивляться

Що купити в школу 2025?

Поради батькам

Батьки школярів, особливо першокласників, припускаються однієї помилки – купляють багато усього непотрібного.

Тому перше, що варто зробити – написати чіткий список речей, якими ваша дитина точно буде користуватися та які їй знадобляться.

Обов’язково враховуйте особливості вашого школяра. Наприклад, якщо дитина любить малювати, додайте до списку додатковий набір для малювання.

Ще одна порада, яка допоможе зекономити гроші та нерви – купуйте різні дрібнички та канцелярію в інтернет-магазинах. Там можна натрапити на знижки до 1 вересня та не витрачати час на походи в магазин.

Перекус до школи дитині: що покласти і від чого краще відмовитись

Одяг та взуття

Якщо ви проживаєте у відносно безпечному регіоні України й ваша дитини піде на очне навчання, вам потрібно купити шкільну форму.

Для дівчаток – це жакет, спідниця (штани) і біла блузка.

Комплект можна доповнити сарафаном, жилетом.

Дівчаткам можна купувати туфлі світлих і яскравих кольорів, якщо, звичайно, це дозволено шкільними правилами.

Також не варто забувати про осіннє взуття та куртку чи плащ.

Для хлопчиків – це жакет, брюки і біла святкова сорочка, а також дві-три повсякденних. Комплект можна доповнити жилетом.

Хлопчикам зазвичай купують черевики темного кольору.

Не варто купувати багато сорочок (одну-дві достатньо), тому що більшість навчального року припадає на холодну пору року. Тому бажано придбати два-три гольфи під піджак або жилет.

Спортивна форма

Якщо у школи немає загальних вимог, то зазвичай дитині купують:

спортивний костюм;

1-2 футболки (з коротким і довгим рукавом);

кросівки або кеди;

торбинку для форми.

Також не варто забувати про рюкзак, ранець або сумку.

Старшокласники вже самі скажуть вам, що їм до вподоби. Першачкам варто вибрати зручний та легкий рюкзак.

Проте краще вибирати рюкзак після купівлі усієї канцелярії, адже саме від цього і залежить розмір шкільного ранцю.

Тим учням, які почнуть навчальний рік дистанційно, замість шкільного рюкзака краще купити спеціальний настільний органайзер. Дитині буде дуже зручно складати у нього книжки, зошити та різні папери.

Шкільна канцелярія

Список обов’язкових речей:

зошити в лінійку і клітинку на кожен предмет;

в лінійку і клітинку на кожен предмет; щоденник;

обкладинки для підручників, зошитів і щоденника;

паперовий органайзер (для школярів середньої та старшої школи);

пенал;

ручки;

прості олівці;

ластик;

коректор;

креслярське приладдя відповідно до віку (лінійка, транспортир, циркуль і т.д.);

альбом для малювання, якщо цей предмет є у дитини. До нього додатково : акварельні фарби, пензлики, кольорові олівці, фломастери, склянка-непроливайка;

: акварельні фарби, пензлики, кольорові олівці, фломастери, склянка-непроливайка; пластилін і дошка для ліплення (для молодших класів);

папка для праці, а до неї: кольоровий картон і папір, ножиці, клей-олівець або ПВА;

папка для зошитів;

навчальні посібники, відповідно до віку (контурні карти, атласи і т.д.).

Ці речі пригодяться і на очному, і на дистанційному навчанні. Якщо у школі є додаткові вимоги, додайте до списку і їх.

Фото iStock