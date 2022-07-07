Як вибрати ресторан для весілля: 10 важливих питань

Якщо ви плануєте весілля у 2022 році, напевно у ваших планах – свято у ресторані. І для того, щоб правильно все організувати, нічого не забути і не випустити з уваги, потрібно заздалегідь знати, які запитання ставити менеджеру ресторану при виборі. Ми зібрали 10 найважливіших запитань, що допоможуть тобі полегшити підготовку до весілля й вибрати ресторан, який вам ідеально підходить!

Вартість страв на одну персону

Це, мабуть, найважливіше запитання, адже, відштовхуючись від названої ціни, ви можете легко порахувати загальну суму банкету. Не забудьте уточнити, скільки грам передбачається на одну людину за цю суму: в різних ресторанах грамовки різні, і від цього залежить підсумкова вартість. В середньому сьогодні по Україні ціна на страви за одну людину складає 1000-1500 грн.

Зараз дивляться

Якщо ви не знаєте, як правильно замовити банкетне меню, та, які саме страви краще обрати, не переживайте та порадтеся з адміністратором ресторану. Він точно має вам допомогти та знається на цьому краще, адже мав вже не один досвід проведення весілля в ресторані.

Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак у фото

Проте, якщо ви хочете самі все контролювати та боїтесь, щоб їжі точно вистачило, це можна легко прорахувати. Напишіть список страв та приплюсуйте всю вагу їжі. Потім поділіть її на кількість ваших гостей. Таким чином ви дізнаєтесь скільки їжі ви замовили на одну людину.

Чи є сервісний збір

Найчастіше сервісний збір складає 10% від вартості всього банкету. Однак у деяких закладах його може не бути взагалі, а в деяких він може бути більшим чи одразу закладений у вартість банкетного меню. Все це потрібно враховувати, щоб додаткові 5 000 – 10 000 не стали для вас неприємним сюрпризом.

Оренда локації під церемонію

Обов’язково уточніть у менеджера ресторану, чи доведеться вам окремо доплачувати за галявину для церемонії. Найчастіше за локацію доведеться доплатити, проте в деяких ресторанах вона може бути з приємними бонусами: місцевою аркою, стільцями, столиком для церемонії та ін. У такому випадку вам вдасться заощадити на цих речах.

Які в ресторані меблі

Здавалося б, хіба не байдуже? Насправді для загальної картинки це дуже важливо. Цілком ймовірно вам запропонують ресторанні коричневі стільці з високими спинками або дачні ротондові (плетені) меблі, а ви завжди мріяли про білі розкладні стільчики, як в американських фільмах. Тоді доведеться їх замовляти окремо, а це додаткова стаття витрат. Те ж стосується скатертин і столів. Подивіться на все заздалегідь хоча б на фото.

Захист від ос і комарів

Якщо ви вибираєте ресторан біля води і плануєте весілля в липні-серпні, обов’язково запитайте, як борються з комахами. Наявність рою комарів або ос, що кружляють над вашими столами, аж ніяк не додасть святу позитиву. Тому якщо на території ресторану використовують спеціальні засоби, будьте спокійні, а якщо ж ні – запасіться репелентами самі і запропонуйте скористатися ними гостям перед початком весілля.

Чи можна приносити свій алкоголь

Здавалося б, ресторан вже прорахований, але на горизонті з’являється ще одна величезна стаття витрат – алкоголь та інші напої. Тому при виборі ресторану обов’язково уточніть, чи можете ви принести їх з собою або хоча б частину. Найчастіше, якщо бенкет великий, вам легко дозволять принести свій міцний алкоголь, а ось вино і шампанське, швидше за все, запропонують купити в ресторані. Є варіанти, коли вам дозволять принести всі напої з собою, але потрібно буде доплатити за кожну пляшку якийсь відсоток. Також існують випадки із повністю безкоштовним алкоголем, а є заклади, в які не можна категорично приносити нічого свого. Найчастіше зустрічається оплата коркового збору за принесені пляшки, вона може коливатися від 50 до 150 грн в середньому.

Сертифікат на торт та вибір кондитера

Мало хто замовляє торт у ресторані, тому якщо ви плануєте привезти свою кондитерку, заздалегідь уточніть, чи потрібен для неї сертифікат або достатньо буде розписки.

До вибору кондитера теж краще підходити відповідально. Найчастіше в тих, хто вже працює давно, можна замовити дегустаційні сети (набори) тортів, кексів та інших солодощей, щоб обрати не просто красиву картинку, а ще й смачну.

До речі, щодо картинки. Навіть для кондитера з великим досвідом краще за все знайти та показати хоча б приблизний референс (зображення-приклад) дизайну торту, який вам подобається. Адже ви не хочете отримати “сюрприз” в день весілля?

Фрукти

Це, звісно, крапля в морі весільних витрат, але дізнайтеся у менеджера, чи можете ви принести свої фрукти, і скільки це коштуватиме. Уточніть, скільки візьмуть за нарізку і сервіровку ваших фруктів. Це може бути як безкоштовно, так і коштувати близько 500 грн – в залежності від рівня обраного для весілля закладу.

Апаратура для діджея і ведучого

Звісно, ви вже вибрали діджея і ведучого, але от яка в них буде апаратура – своя чи місцева, варто проговорити заздалегідь. Якщо вся необхідна техніка є в залі, і ви можете нею користуватися, то вийде непогано заощадити. Те ж стосується світломузики і салютів.

Чи є в ресторані свій декор

Цілком імовірно, що в обраному вами закладі є чохли на стільці, стрічки, ліхтарики, може бути навіть прикрашена арка. Уточніть вартість оренди всього декору, дізнайтеся, що саме вам можуть запропонувати, і хто це все буде встановлювати. Є шанс, що ви зможете мінімізувати витрати на декоратора і обмежиться привізною флористикою!

Це 10 основних запитань, які ви маєте поставити бенкетному менеджеру при виборі ресторану для весілля. Сподіваємося, вам знадобляться наші поради, і ви отримаєте в результаті торжество своєї мрії і зможете навіть трохи заощадити!

Фото: Istock

Читай також:

Манікюр на весілля 2022: ідеї в фотографіях