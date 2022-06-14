Як і скільки варити спагетті

Спагетті – це основа численних італійських страв. Скілька смачних соусів можна приготувати до них! Справжні італійські спагетті готуються з твердих сортів пшениці – круглі в перерізі і строго певної довжини – від 35 до 40 см. Варити їхпросто, але важливо знати кілька важливих секретів приготування справжньої смачної італійської страви.

Спагетті готують з пшеничного борошна і води. Вони бувають свіжими (приготованими власноруч) і висушеними. Спагетті висушені дешевше, і зберігаються довше. Однак італійці найбільше цінують свіжі спагетті.

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Щоб ваше блюдо зі спагеті вийшло неймовірно смачним, їх потрібно вміти правильно приготувати. Новий канал розповість тобі як справильно варити спагетті.

Як варити спагетті

Тобі потрібно:

Спагетті,

вода,

сіль,

масло за смаком.

Важливо спагеті варити у великій каструлі і з додаванням великої кількості води – не менше 2 літрів на 200 грамів спагеті.

Постав каструлю з водою на сильний вогонь і доведи до кипіння. Підсоли воду – на 1 літр води – 1 чайна ложка солі. Виклади в киплячу воду спагеті, якщо вони сильно довгі для тебе – можна розламати на половину. Проте краще цього не робити і поступово занурювати спагетті у воду. Зменши вогонь – він повинен бути середнім, щоб вода активно кипіла, але не пінилася.

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На кожній пачці спагетті написано скільки їх потрібно варити. Але в середному вони готуються 8-9 хвилин без кришки. Коли спагетті зваряться – виклади на друшляк, дай 3 хвилини стекти воді, заправ за смаком вершковим маслом.

Промивати спагетті варто тільки в тому випадку, якщо ти переварив їх та вони злиплися, або ж якщо не плануєш їсти їх одразу.

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