Новорічні гадання 2022: оригінальні способи

Віриш в новорічні ворожіння? Хочеш дізнатися, що готує для тебе рік Чорного Водяного Тигра? Навіть якщо ти прочитала гороскоп на 2022 рік, є можливість дізнатися про майбутнє трохи більше. Звичайно, мова про новорічні ворожіння. Ми підібрали для тебе топ-5 цікавих способів гадань на Новий рік. Швидше додавай сторінку в закладки, щоб їх не загубити

Новорічні ворожіння: по бульбашках

Під бій курантів не поспішай відразу пити шампанське, воно може передбачити твою долю. Зверни увагу на бульбашки в келиху. Якщо вони утворюють кілька переплетених ліній – у тебе з’явиться багато шанувальників. Якщо вийшла рівна лінія з великих бульбашок – це до грошей. Якщо багато однакових ліній, що йдуть одна за одною – до нових знайомств. Якщо лінії піднімаються з різною швидкістю – чекай важливих змін в наступному році. Бульбашки б’ються об келих і не піднімаються вгору – поганий знак, постарайся не сваритися з близькими.

Новорічні ворожіння: на рисі



Як ворожити на Новий рік на рисі? Дуже просто. Візьми в ліву руку трохи рису і подумки загадай бажання. Висип на стіл і порахуй кількість зерен. Якщо парне число – відповідь «так», непарне – «ні».

Новорічні ворожіння: з каблучкою

Щоб дізнатися, через скільки років ти вийдеш заміж, прив’яжи золоту каблучку на волосинку і акуратно опусти в порожню склянку. А тепер слухай! Скільки буде ударів каблучки об склянку- стільки років і доведеться просидіти в очікуванні свого принца.

Новорічні ворожіння: по телефону

Ворожити можна і за допомогою гаджетів. Досить озброїтися смартфоном! Дивлячись на телефон, вимови вголос бажання і чекай першого дзвінка. Якщо подзвонить чоловік – бажання здійсниться, жінка – ні.

Новорічні ворожіння: на чоловіка

А це ворожіння допоможе визначити, ким працюватиме твій майбутній чоловік. Заздалегідь підготуй предмети, що символізують різні професії, а після попроси подругу зав’язати тобі очі і гарненько перемішати речі. Те, що першим попадеться тобі в руки, і розповість про професію твого судженого.

Фото IStock

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