Новий рік 2022: як прикрасити квартиру і сервірувати стіл

Уже придумав (-а), як прикрасити квартиру і сервірувати стіл на Новий рік 2022? Хочеться чогось затишного, святкового і підходящого під наступаючий рік Чорного (Блакитного) Тигра. Не хвилюйся, ми підготували багато цікавих ідей для натхнення. Обирай!

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2022?

Колір 2022 року за східним календарем – блакитний, чорний, сріблястий. Та й червоний і золотий – як колір Різдва, ніхто не відміняв. Так що тобі буде, з чого вибрати. Ми радимо прикрашати всі кімнати, щоб атмосфера свята огортала всю квартиру чи будинок. Щоб новорічний декор був особливим, додай трохи особистої історії. Наприклад, фото кращих моментів року, що минає. Це додасть особливого шарму.

Як сервірувати стіл на Новий рік 2022? Ідеї

Шишечки, свічки, ялинкові гілочки і конфеті … Якщо правильно скомпонувати ці елементи, сервіровка новорічного столу вразить ваших гостей. Дивись, як можна зробити.





Фото – IStock

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